喝到頭前溪好水 新竹縣7月啟動固定式水質自動監測

新竹地區民生自來用水主要來源於頭前溪抽取，雖然長期以來定期檢測水質皆屬標準，不過為了讓民眾用得更安心，新竹縣7月將啟用固定式水質自動監測系統，24小時掌控頭前溪水質，同時納入鳳山溪、新豐溪等流域，確保自來水合格率達百分之百。

新竹縣環保局指出，在環保稽查單位定期檢測中，頭前溪流域的水質RPI（河川汙染指數）平均為1.09，屬於沒有汙染的等級，更可在全國26條中央轄管河川中排上第2名，可說是水質非常乾淨，甚至符合飲用飲用水源水質標準。

環保局表示，因頭前溪上游的芎林有五華工業區，長期被認為是潛在汙染源，因此環保局早已在當地流經的鹿寮坑溪或工廠排水口放置10組移動式水質感測器，讓環保人員可隨時查看水質狀況，水體一出現異常數據，工作人員就能趕至現場了解。

環保署每月也會定期派人工監測8處頭前溪流域水質，檢測點包括上游的油羅溪和上坪溪，例如竹東大橋、內灣吊橋、瑞昌大橋等，下游則在湳雅取水口設置，並公告在環保署全國環境水質監測資訊網。

為了讓民眾喝上好水、用得安心，更精準掌握即時水質，新竹縣環保局將在頭前溪中上游布設固定式水質自動監測，例如在鄰近高鐵新竹站的興隆大橋流域、鄰近五華工業區的鹿寮坑溪鐵橋流域等，透過水質感測器24小時監控，一旦有汙染就能及時應變。

目前固定式感測器已進入測試階段，預計7月中旬前正式上路，環保單位就能透過雲端科技平台遠端即時掌握水質變化，甚至也公開透明向公眾開放資訊，民眾透過網站也能查詢到各監測站點的水質數據。

除了頭前溪流域將設固定式水質監測，環保局表示，包含鳳山溪、新豐溪也都將同步設置，監測項目包含pH、導電度、溫度、溶氧、化學需氧量、氨氮及懸浮固體等，並透過4G即時回傳數據至雲端資料平台。

新竹縣長楊文科自豪頭前溪水質品質全國數一數二，並強調縣府會持續監測轄內河川，且水公司每天都自行檢驗水源及飲用水，更有稽查大隊不定期抽驗，他保證新竹縣市的自來水水質完全合乎標準，合格率100％，也籲請民眾放心用水，縣府會做好把關。