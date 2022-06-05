頭份市自強文教大樓案爭議延燒 公所、代表會各自表述

苗栗縣頭份市公所推動自強文教大樓案，先期規畫費2000萬元墊付提案5月27日代表會審議時卡關，市長羅雪珠認為是鄉親殷殷的重大建設，但市代表會主席温俊勇、副主席白珠珍疑慮預算經費、整體規畫等，公所、代表會各自表述，連日來戰火延燒到網路掀起波瀾。

頭份市公所規畫利用新東路、自強路口附近，333坪多的舊頭份市衛生所土地，拆除有安全疑慮的自強里活動中心、自修室，及無使用執照的罕用書庫，初估3.4億元興建地下2樓、地上6樓文教大樓，2000萬元先期規畫費墊付案，代表會5月27日決議緩議。

羅雪珠、温俊勇、白珠珍等人近日在網路隔空交火，所、會各有立場，暫無共識。

羅雪珠說，文教大樓案是鄉親所殷殷期盼，現有圖書館空間太小，自強里活動中心有安全疑慮，且市庫累計結餘8億多元，評估要將錢花在重要福利與建設，也獲得縣府支持列為重大建設，推動都市計畫個案變更機關用地為文教用地程序，但白珠珍堅決且執意反對，先期規畫費胎死腹中，令人相當無奈與遺憾。

白珠珍也在網路反擊，指出自強文教大樓將來預算規模要到3億3500萬的提案，身為監督單位，代表提出經費來源、安全考量，及整體規畫設計等多項質疑，希望公所踏實執行的團隊，而不是要到了經費卻無力落實，但羅雪珠拒絕回答，提案如何能過？

温俊勇表示，自強文教大樓案因為預算經費、交通環境、停車問題，及區域均衡的考量下，權衡輕重，暫未通過公所提案，「不是阻擋建設，而是有太多的疑義攤在眼前，怎能護航放行？」

他說，代表會不是全盤否決，因為自強活動中心危樓的改善，大型圖書館建設，都是勢在必行，但是鄉親擔憂性質互斥的場域可能相互干擾，也不能忽視，希望公所提具更完備的計畫，滿足市民的需要。