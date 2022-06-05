快訊

台南救護車和轎車擦撞 救護員等3人輕傷送醫

行腳桃園今提3策⋯羅智強：張善政補正程序 我退選抬轎

影／確診死亡24小時內火化引爭議 陳時中：可以協調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭份市自強文教大樓案爭議延燒 公所、代表會各自表述

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市公所推動自強文教大樓案，先期規畫費2000萬元墊付提案5月27日代表會審議時卡關，所、會各自表述，連日來戰火延燒到網路。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市公所推動自強文教大樓案，先期規畫費2000萬元墊付提案5月27日代表會審議時卡關，所、會各自表述，連日來戰火延燒到網路。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭份市公所推動自強文教大樓案，先期規畫費2000萬元墊付提案5月27日代表會審議時卡關，市長羅雪珠認為是鄉親殷殷的重大建設，但市代表會主席温俊勇、副主席白珠珍疑慮預算經費、整體規畫等，公所、代表會各自表述，連日來戰火延燒到網路掀起波瀾。

頭份市公所規畫利用新東路、自強路口附近，333坪多的舊頭份市衛生所土地，拆除有安全疑慮的自強里活動中心、自修室，及無使用執照的罕用書庫，初估3.4億元興建地下2樓、地上6樓文教大樓，2000萬元先期規畫費墊付案，代表會5月27日決議緩議。

羅雪珠、温俊勇、白珠珍等人近日在網路隔空交火，所、會各有立場，暫無共識。

羅雪珠說，文教大樓案是鄉親所殷殷期盼，現有圖書館空間太小，自強里活動中心有安全疑慮，且市庫累計結餘8億多元，評估要將錢花在重要福利與建設，也獲得縣府支持列為重大建設，推動都市計畫個案變更機關用地為文教用地程序，但白珠珍堅決且執意反對，先期規畫費胎死腹中，令人相當無奈與遺憾。

白珠珍也在網路反擊，指出自強文教大樓將來預算規模要到3億3500萬的提案，身為監督單位，代表提出經費來源、安全考量，及整體規畫設計等多項質疑，希望公所踏實執行的團隊，而不是要到了經費卻無力落實，但羅雪珠拒絕回答，提案如何能過？

温俊勇表示，自強文教大樓案因為預算經費、交通環境、停車問題，及區域均衡的考量下，權衡輕重，暫未通過公所提案，「不是阻擋建設，而是有太多的疑義攤在眼前，怎能護航放行？」

他說，代表會不是全盤否決，因為自強活動中心危樓的改善，大型圖書館建設，都是勢在必行，但是鄉親擔憂性質互斥的場域可能相互干擾，也不能忽視，希望公所提具更完備的計畫，滿足市民的需要。

圖書館 衛生所 苗栗縣

延伸閱讀

影／17歲少年酒駕載同伴自撞分隔島　車體毀損嚴重釀1死2傷

苗栗頭份東華宮捐第3輛救護車 擔架床升級電動

竹南科到頭份市區捷徑1.8億拓寬 縣府預計2年完成

苗栗頭份市今晚最多4500戶停電 台電：絕緣劣化加梅雨惹禍

相關新聞

頭份市自強文教大樓案爭議延燒 公所、代表會各自表述

苗栗縣頭份市公所推動自強文教大樓案，先期規畫費2000萬元墊付提案5月27日代表會審議時卡關，市長羅雪珠認為是鄉親殷殷的...

大溪蔣公行館崖邊崩塌 木博館： 坍方處圍欄禁入

桃園市大溪老街景點蔣公行館、涼亭附近的崖邊步道邊坡下方，大溪居民今天上午發現崩塌，市議員陳治文服務處緊急通報，市府大溪木...

苗栗縣小英之友今辦捐血送唾液快篩 限定200人

全台缺血，苗栗縣小英之友會今天在頭份捐血室舉辦捐血活動，送1盒唾液快篩及禮券，一早吸引上百人表達意願，響應捐血一袋、救人...

竹市再投入1.5億 改善三民、西門、關東國小通學步道

新竹市多所國小周邊行人及車流量大且環境不佳，市府今宣布，已獲中央前瞻計畫補助，將投入1.5億元改善三民、西門及關東國小通...

西瓜農災 苗爭取降低理賠門檻

苗栗縣後龍西瓜、香瓜及公館紅棗因5月下旬連續大雨受災，農委會已公告達農業天然災害現金救助標準，縣長徐耀昌昨天勘災；其中西...

桃園市立泳池 市府擬重建

桃園市桃園區市立游泳池1993年興建迄今，當年為國內少見符合重要比賽標準賽道的戶外游泳池，2014年再主辦全國中等學校運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。