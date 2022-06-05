大溪蔣公行館崖邊崩塌 木博館： 坍方處圍欄禁入

桃園市大溪老街景點蔣公行館、涼亭附近的崖邊步道邊坡下方，大溪居民今天上午發現崩塌，市議員陳治文服務處緊急通報，市府大溪木藝生態博物館表示，該崖邊步道邊坡坍塌約3公尺寬，立即圍欄禁止進入，將盡快聯繫市府工務單位會勘解決。

陳治文服務處表示，今天上午接獲民眾反映，大溪老街風景區蔣公行館、涼亭旁邊的崖邊步道下方，涼亭也是當年蔣公鳥瞰大漢溪之處，該一大塊崖邊邊坡，可能大雨沖刷崩塌一大片，趕緊通知木博館處理圍欄，避免遊客進入危險，並請木博館與市府相關單位處理。