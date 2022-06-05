竹市再投入1.5億 改善三民、西門、關東國小通學步道

新竹市多所國小周邊行人及車流量大且環境不佳，市府今宣布，已獲中央前瞻計畫補助，將投入1.5億元改善三民、西門及關東國小通學步道，打開校園圍籬、串聯周遭步行環境，打造學童與居民都可使用的安全舒適步行廊帶。

市長林智堅說，他任內已改善22處校園周邊逾50公里人行道與通學步道，這次再啟動3校通學步道工程。經費分別投入三民國小7900萬元，西門國小4599萬元，關東國小2797萬元。

工務處表示，三民國小周邊行人及車流量大，且有通學步道舖面凹凸不平、老舊，過小的植栽穴導致樹木生長環境不佳，校內積水、巷弄空間人車共道、校園閒置空間造成治安死角等問題。

因此，市府將啟動鐵道路與隆恩圳側人行道工程，預計拆除學校隆恩圳側及鐵道路側圍牆，新設寬2.5公尺人行道及連續綠帶，並設置汽、機車家長接送區，讓學童不再與車爭道，也重新規畫校內動線，以減法設計還給孩子遊樂空間，讓孩童能在起伏的地景中舒展身體，並提供豐富有趣的步行體驗。

工務處表示，為延續下游隆恩圳親水公園、三民公園的連續綠帶，全區將保留既有的大樹，改善樹穴環境，找回生態綠意，並以灌木植栽帶配合透空圍籬網作為校園邊界，拉近人與水圳的距離，放學後時間及假日開放市民活動，是社區居民傍晚散步、假日親子同樂的好去處。

三民國小通學步道完工後，將連接起三民國中人行道，形成近2公里通學步道；且也將串聯經國、自由路口、三民網球場直至隆恩圳、民主路，完成總長4公里的「新竹之森」最後一塊拼圖。

教育處說明，西門國小位處延平路通往市區、北大路及中正路交界，這次工程將改善校園周邊、並延伸鄰近社區道路，總長度約1370公尺的人行動線，新設連續性綠帶及整合公共設施，並設置環校通學步道，提供學童與社區居民共享空間。