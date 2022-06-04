竹市三民國小天橋保衛戰 學者這麼看

新竹市近年拆除不少「蚊子天橋」，但近月傳出鎖定擬拆三民國小前方的天橋，家長、居民甚至是學童幾乎都齊聲要求保留，掀起一場天橋保衛戰。市府強調持續蒐集意見，拆與不拆尚無定案。學者則認為天橋使用率若高，「該保留要保留」，可透過改造美化市容、創造亮點。

隨時代變遷，不少城市興建的行人天橋或地下道老舊，也因不符合無障礙設施規定，加上有破壞天際線、漏水破舊之虞，有礙城市景觀。竹市府1年多來拆了4座，皆為使用率低且有地方拆除共識的蚊子天橋。

三民國小前方的自由路人行陸橋也被列為研擬拆除目標，引發地方熱議。記者實地於放學時段走訪，上百名國小學童由安親班老師分批帶隊走天橋，也有不少國中生、居民利用過馬路。

「地方堅決反對拆除！」當地復興里長張浩燃說，30年前就是因為曾發生重大車禍，政府才蓋了這座橋守護學童安全，即便過了30年，上下學時段通勤走天橋的學生還是很多，應予以保留。

楊姓家長代表也強調「若市府有景觀考量，應是花點巧思美化！」市府應「以美化代替拆除」、「以電梯滿足無障礙需求」，別讓家長擔心孩子的通勤安全。

三民國小周邊3處社區管委會也同步發文給市府希望保留天橋。多名東區議員也為學童通勤安全請命，議員鄭美娟說，當地車多速度快，過去她參與多次交通會勘，都是希望保障人行安全，連值勤員警也說天橋使用率高，貿然拆除恐衍生危險，希望市府謹慎評估。

市議員蔡惠婷說，放學時段天橋使用人次高達6、700人，學童也都說不要拆天橋，市府5月雖在下方路口畫設行人專用時相，但她親眼目睹有安親班老師帶學生闖紅燈，被嚇阻才趕緊後退，保留天橋才有安全保障。

中原大學設計學院前院長陳其澎認為，早年興建天橋多以預力樑結構施作，憑良心講並不美觀，若學校旁行人路橋使用率高，建議仍應以維護學童安全為考量保留，可在符合結構安全前提下改造，同時保留集體記憶，並以現代風格美化。

不少行人天橋往往因為沒有無障礙設施，使用率偏低，陳其澎認為，對老人家而言幾乎沒有體力往上爬，若要改善使用率高的天橋，可考慮加蓋電梯，相信能再拉高使用率，讓老人家或是身障者也能輕鬆利用天橋、穿越馬路。

陳其澎舉例，台北市萬華區的福星國小前方，就有1座橫跨中華路的人行陸橋，建築師替天橋加了電梯，這座中華景觀路橋有電梯、雙向電扶梯，天橋上還有觀景平台，不會因此破壞了中華路的景觀。