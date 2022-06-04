鄭文燦視察採檢站及兒童接種站 明2大接種站仍提供施打
桃市府預計6月5日前完成5至11歲兒童接種疫苗，桃園市長鄭文燦今至南桃園的各大接種站及採檢站視察並表示，端午連假仍仍設置桃園巨蛋體育館及平鎮婦幼館2處「兒童BNT疫苗大型接種站」，讓符合資格的小朋友都能完成接種，提升保護力。
鄭文燦今至新屋、高榮國小及平鎮婦幼館視察兒童施打BNT疫苗，現場給予小朋友打氣鼓勵，並提醒要多喝水、休息，不要做激烈運動；平鎮婦幼館也邀請樂團現場演奏動畫配樂、現場布置溫馨童趣，並贈送造型氣球給小朋友，舒緩打疫苗的緊張心情。
鄭文燦指出，全市約100所學校持續辦理入校接種作業，年滿5歲的幼兒園大班學童可合併到附近國小接種，預計以6月5日為完成基準日，195所學校、600個幼兒園符合資格兒童都將完成疫苗接種，也感謝榮總桃園分院、國軍桃園總醫院及中美醫院團隊協助。
鄭文燦強調，端午連假期間，桃園巨蛋體育館及平鎮婦幼館，提供5至11歲兒童由家長陪同接種BNT疫苗服務，採雙軌制預約及現場報名方式。
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