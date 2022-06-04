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鄭文燦視察採檢站及兒童接種站 明2大接種站仍提供施打

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今前往平鎮婦幼館視察兒童施打BNT疫苗狀況。圖／桃市府提供
桃園市長鄭文燦今前往平鎮婦幼館視察兒童施打BNT疫苗狀況。圖／桃市府提供

桃市府預計6月5日前完成5至11歲兒童接種疫苗桃園市長鄭文燦今至南桃園的各大接種站及採檢站視察並表示，端午連假仍仍設置桃園巨蛋體育館及平鎮婦幼館2處「兒童BNT疫苗大型接種站」，讓符合資格的小朋友都能完成接種，提升保護力。

鄭文燦今至新屋、高榮國小及平鎮婦幼館視察兒童施打BNT疫苗，現場給予小朋友打氣鼓勵，並提醒要多喝水、休息，不要做激烈運動；平鎮婦幼館也邀請樂團現場演奏動畫配樂、現場布置溫馨童趣，並贈送造型氣球給小朋友，舒緩打疫苗的緊張心情。

鄭文燦指出，全市約100所學校持續辦理入校接種作業，年滿5歲的幼兒園大班學童可合併到附近國小接種，預計以6月5日為完成基準日，195所學校、600個幼兒園符合資格兒童都將完成疫苗接種，也感謝榮總桃園分院、國軍桃園總醫院及中美醫院團隊協助。

鄭文燦強調，端午連假期間，桃園巨蛋體育館及平鎮婦幼館，提供5至11歲兒童由家長陪同接種BNT疫苗服務，採雙軌制預約及現場報名方式。

桃園市長鄭文燦今前往中壢醫療採檢站視察。圖／桃市府提供
桃園市長鄭文燦今前往中壢醫療採檢站視察。圖／桃市府提供
桃園市長鄭文燦今前往新屋視察兒童施打BNT疫苗狀況。圖／桃市府提供
桃園市長鄭文燦今前往新屋視察兒童施打BNT疫苗狀況。圖／桃市府提供

桃園市長 疫苗 鄭文燦

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