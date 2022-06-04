台東＋672確診 49歲男確診死亡有慢性病未打疫苗

台東縣今日新增672名確診者，601名民眾戶籍或居住地分在台東、71名為外縣市醫院通報，有1名49歲確診個案死亡、未接種過疫苗。目前台東縣累計確診個案16952人、居隔者2200，截至本月2日下午4點，住院收治69人、加強版集中檢疫所52人、居家照護4142人。

台東縣衛生局表示，今日縣內1身障機構監測期滿無新增個案列為結案。目前縣內仍有6養護、1身障、2兒少、6間監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增18例確診個案。養護機構新增8人確診(5員工、3住民)；身障機構期滿採檢新增1員工陰轉陽；監所新增9例（3員工、6住民）；醫院、兒少機構今日無新增。

另外，中央今日公布台東1確診個案死亡病例，為49歲男性、無接種新冠疫苗紀錄，有慢性病史。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診38生、18師，累計共2826生、364師。

縣長饒慶鈴表示，為預防5至11歲未接種疫苗孩童，因感染新冠病毒導致中重症情形，除要求各學校及衛生單位盡快完成入校接種疫苗作業，也已於本月1丶2日增設快打站接種，目前全縣5至11歲第一劑接種仍持續進行，截至3日完成率為57.2%，高於全國54.9%。而國高中新冠疫苗加強劑入校施打也已經開始進行，預計本月底前完成接種。