桃民代發表民調呼籲張善政盡快整合地方 打贏年底選戰

國民黨已提名行政院前院長張善政參選桃園市長，今黨籍市議員梁為超、徐玉樹與涂權吉開記者會發表近期將張善政及羅智強一同與衛福部長陳時中、新竹市長林智堅及立委鄭運鵬民調比較，數據顯示近5成民眾不支持黨中央提民方式，也呼籲張盡快整合地方打贏選戰。

梁為超委託艾普羅民調公司於5月30日及6月1日，以桃園市長選情為訪問主題，隨機詢問民眾；徐玉樹指出，張善政與陳時中相比，張26.2％、陳27.5％；張與林智堅相比，張26.7％、林25％；張與鄭運鵬相比，張27.5％、鄭20.5％。

徐玉樹說，除贏鄭7.5％，另外2位正負都在3％內，若林智堅表態參選後，民進黨投入資源輔選，落差會更大，若張善政沒有修補與桃園市議長邱奕勝、立委呂玉玲及羅智強關係，並整合力量無法打贏選戰。

涂權吉表示，羅對上陳時中，羅25.1%、陳27%；羅對鄭運鵬，羅25.6%、鄭20.4%；羅對上林智堅，羅24.5%、林25.4%；現已提名張，這份民調是在羅未參選狀態下做的，羅還贏鄭顯見他爆發力十足。

而國民黨提名市長人選引發爭議，民調結果也顯示，不支持達48.9％、支持則為13.8％，梁為超說，可見多數民眾不支持，此狀態也可能影響里長及市議員選舉。

發表時機也引發猜想是否和黨主席朱立倫訪美，趁機抒發情緒，梁表示，很早就委託，結果出爐就立刻公布，絕對不是要批評張，而是是透過民調，讓張在未來的半年當中，盡快整合，所謂磨合非面就是磨合完成，勤走基層中對於桃園是議長邱奕勝、立委呂玉玲及囉，都要拿出真心解決問題。

徐也說，若沒有真心和邱呂羅交換意見，爭取認同減少阻力，否則光靠勤走基層也難將票催出來，目前民進黨人選都未定，民調就相當接近，到時綠營投入資源，結果國民黨連都沒有整合難有好成績。