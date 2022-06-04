羅智強祈福行腳桃園遇「吳宗憲」 強哥、憲哥防疫不分黨

台北市前議員羅智強祈福行腳日前走完桃園市中壢88里，今天開始走觀音區24個里，上午頂著烈日走在街頭，遇到民進黨籍議員吳宗憲辦捐血，兩人打招呼，吳邀捐血，羅智強一口答應。

羅智強說，其實幾天前就有安排要捐血，後來因為自主管理7天被迫取消。今天碰上吳宗憲辦捐血讓他覺得非常有緣分，於是把「出關」後的第1袋血在觀音捐出來。

羅智強謝謝吳宗憲議員辦捐血活動，他發現疫情嚴重，也連影響很多朋友的捐血意願，吳宗憲辦的捐血活動真的非常的有意義，他也很高興有這個緣分巧遇捐血活動。羅智強認為要走出黨派，服務人民，不是每一件事情，都要用政黨來分別，尤其疫情當頭，有很多很有意義的事情是不需要區分黨派，大家都可以一起來做的。

羅智強行腳上午從中壢區大崙進入緊鄰的觀音區新坡，中午行腳暫停，先到龍潭區原住民族傳統農耕示範區，和立委高金素梅會合參加原住民族活動，下午再回觀音區和團隊會合從甘泉寺出發，行腳大潭、觀音工業區、草漯，稍晚轉到廣福里到新坡再繞新坡地區。