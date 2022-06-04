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「出關」談居家照護 徐耀昌：感覺像關禁閉、作息大亂

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（中）今天解隔「出關」，首站到後龍勘災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（中）今天解隔「出關」，首站到後龍勘災。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長徐耀昌5月27日晚間在臉書宣布確診並開始居家照護7+7，今天上午解隔「出闗」後，首站趕到後龍關切西瓜災情，他這次確診，雖然症狀輕微，但他也感嘆「作息大亂」，也好像在「關禁閉」，他呼籲鄉親平日做好個人衛生管理，避免因染疫造成生活上的困擾和不便。

徐耀昌5月初曾因是密切接觸者接受 3+4的居隔及自主管理，不料5月底又證實確診，實施7+7的居家照護，上午解隔出關後，媒體關心詢問居家照護期間的狀況，他笑稱身體是沒什麼狀況，像是關禁閉，但碰上了只能照規定來。

他說，平常沒事一直用電話聯繫業務，這段期間無法與家人一起用餐、互動，心裡不免愁悵，這次疫情輕症 占99.7％以上，但感染了生活還是有很多困擾，像他感覺整個作息都亂掉，在房內躺到日夜巔倒。

徐耀昌居家照護期間，國民黨苗栗縣下屆縣長人選引爆爭議，成為全國矚目焦點，徐耀昌上午與議長鍾東錦同在瓜田關心災情，也被媒體好奇詢問「有沒有看新聞？」及對下屆縣長的看法，引起眾人笑聲，徐耀昌尷尬搖頭表示「這個不好講」，但他表示苗栗人才濟濟，就看中央能不能儘早決定人選。

苗栗縣長徐耀昌（右二）今天解隔「出關」，首站到後龍勘災。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（右二）今天解隔「出關」，首站到後龍勘災。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 居家照護 苗栗縣長

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