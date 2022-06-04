「出關」談居家照護 徐耀昌：感覺像關禁閉、作息大亂

苗栗縣長徐耀昌5月27日晚間在臉書宣布確診並開始居家照護7+7，今天上午解隔「出闗」後，首站趕到後龍關切西瓜災情，他這次確診，雖然症狀輕微，但他也感嘆「作息大亂」，也好像在「關禁閉」，他呼籲鄉親平日做好個人衛生管理，避免因染疫造成生活上的困擾和不便。

徐耀昌5月初曾因是密切接觸者接受 3+4的居隔及自主管理，不料5月底又證實確診，實施7+7的居家照護，上午解隔出關後，媒體關心詢問居家照護期間的狀況，他笑稱身體是沒什麼狀況，像是關禁閉，但碰上了只能照規定來。

他說，平常沒事一直用電話聯繫業務，這段期間無法與家人一起用餐、互動，心裡不免愁悵，這次疫情輕症 占99.7％以上，但感染了生活還是有很多困擾，像他感覺整個作息都亂掉，在房內躺到日夜巔倒。