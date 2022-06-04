竹縣「樟之細路」6古道 客委會允全額補助環境整備

客委會將台三線沿線的古道山徑、農路產道及綠蔭公路，規劃成自然步道路網，並以台灣七大國家級綠道之一的「樟之細路」為主架構。由於「樟之細路」橫跨竹縣，新竹縣政府亦規畫境內6條特色古道和山徑環境整備工程，日前積極向客委會爭取，獲主委楊長鎮允諾全額補助，未來6條步道整備完成，可望聯結地方民宿、餐廳、景點、特色商家，帶動觀光發展。

新竹縣長楊文科表示，「樟之細路Raknus Selu Trail」是台灣七大國家級綠道之一，其名稱結合了泰雅、賽夏族語的樟樹（Raknus）和客語的小路（Selu）之意，範圍大致為台三線「內山公路」沿線，串聯桃園龍潭到台中東勢的古道、農路及小徑，橫跨桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市等四個縣市。

樟之細路主軸線長度約270公里，從桃園、新竹、苗栗到台中，其中新竹段全長74.68公里，沿途經過關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、竹東鎮、北埔鄉及峨眉鄉等客家小鎮。這次新竹縣向客委會提案的6條自然步道，分別是渡南古道、飛鳳古道、茶亭古道、石硬子古道、騎龍古道以及小粗坑-打牛崎古道，針對「古道」與「山徑」總長11.9公里部分提出環境整備工作。

新竹縣交旅處長游志祥說明，自然步道整備有手作步道、低衝擊減量設計、 低度擾動維持自然設計3大設計面向；並以路線整理、排水設施、邊坡保護、階梯及橋梁設施等4種步道施工法進行，以現地材料清整自然步道及指標系統建置為主，目標是維持山徑自然風貌，再現「樟之細路」魅力風光。