徐耀昌關切農災 縣府盼爭取西瓜農災保險降低門檻

苗栗縣後龍西瓜、香瓜及公館紅棗在5月下旬連續大雨中受災，農委會已公告達農業天然災害現金救助標準，縣長徐耀昌確診居家照護，今天「出關」後首站趕往後龍、公館關切災情，其中西瓜、香瓜粗估損失已達400萬元，縣內西瓜今年首度獲准辦農災保險，但雨量規定門檻過高而乏人問津，農業處表示將繼續協商爭取降低理賠門檻。

農業處長陳樹義表示，縣內西瓜栽培達160.6公頃，後龍126.6公頃占全縣種植面積近八成，香瓜全縣約19公頃，後龍種植面積逾九成，5月下旬豪大雨的雨量超過100毫米，香瓜、西瓜部分已熟成，吸水造成裂果及水傷，另外因根部泡水腐爛使莖葉枯萎，未熟成的瓜果也無法再成長，瓜田損失平均都超過30％。

徐耀昌、議長鍾東錦及地方多人到場關心，縣議員林寶珠強調她連續幾年爭取，苗栗與桃園今年可開始辦理西瓜農業災害保險，農民只要出六分之一保費，其餘六分之五由公部門支出，但保險公司精算後訂定的雨量標準太高，要求一天達200毫米雨量或每天達50豪米且3天總雨量超過200毫米，門檻太高，農民看得到吃不到，未來應爭取調降標準。

徐耀昌隨後轉往公館勘察紅棗災情，當地紅棗連2年都有災情出現。

農業處表示，苗栗縣是全國唯一的紅棗產區，公館、銅鑼種植面積占全縣九成八，今年梅雨季連續雨勢，但紅棗正值開花結果期，造成授粉不良、落果，估計結果率少了四成，統計損失達2000萬元，日前苗栗農業改良場在田間又診斷出有果樹出現輪斑病徵狀，影響成長發育，讓農友又面臨一波挑戰。