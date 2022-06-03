慶端午楊梅警方企業攜手送暖給兒童 桃園民代加菜慰勞警察
今為端午節，桃園楊梅警分局防治組結合轄內善心企業愛心，致贈超商禮券及肉粽、水果等物資至「台灣國際兒童村」，讓失家孩子們，也能過個溫馨的端午節；市議員楊家俍也為感謝平鎮警分局員警辛勞，特別幫警察加菜，希望透過致贈精美佳餚，來慰勉辛苦的警察。
疫情肆虐許多活動紛紛取消，捐款人數與款項也受到衝擊減少，為了關懷社會公益，由楊梅派出所員警親自捐贈超商禮券、肉粽及水果表達心意；生化科技公司表示，兒童是國家未來的希望，感謝「國際兒童村」為許多缺乏完整家庭的孩子，提供一個溫暖、有愛的環境。
因國內疫情升溫，桃園各警察機關也陸續傳出警察確診隔離案例，為了讓堅守岡位的員警能夠喘息，楊家俍特別準備精美佳餚，他說，民眾在開心出遊的同時，全國各地的警察同仁仍要忙著疏導交通、處理事故及防制犯罪發生，真的非常辛苦，特此勉勵他們辛勞。
平鎮警分局長吳明彥表示，非常感謝楊對警察團隊的厚愛及鼓勵，也感謝同仁們的無私奉獻，讓市民朋友都能度過一個快樂的端午節假期。
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