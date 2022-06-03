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桃園中平商圈慶端午 包粽與彩繪立蛋感受過節氣氛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中平商圈理事長劉柏成（左）在端午節當天，舉辦包粽與彩繪立蛋。圖／劉柏成提供
中平商圈理事長劉柏成（左）在端午節當天，舉辦包粽與彩繪立蛋。圖／劉柏成提供

中壢火車站前有小西門町之稱中平商圈，時常舉辦活動，中平商圈理事長劉柏成在端午節當天，舉辦包粽與彩繪立蛋，以「端出好滋味、立出好福氣」，慶祝端午節慶，今日活動超過200人報名參與，透過彩繪立蛋讓好運連年，百發百粽讓夢想實現。

劉柏成已第5年舉行端午活動，大小朋友今以各式顏色畫筆，在圓潤無瑕的雞蛋上耐心繪畫出有動物、植物、卡通人物等有趣圖文，有的也寫上自己的願望，並就地取材，以寶特瓶瓶蓋豎立蛋體彩繪，此時彷彿所有美好的想像都期待在立蛋時實現。

劉柏成說，今年因疫情暫緩舉辦手繪春聯、元宵燈籠約繪、母親節活動，今特地舉辦彩繪立蛋百發百粽活動，近年來也致力推動各項公益與藝文計劃，希望為地方發展及文化傳揚盡一份心力，社區營造結合商圈塑造將帶來更多生機與活力。

今日慶端午活動約200人報名參加。圖／劉柏成提供
今日慶端午活動約200人報名參加。圖／劉柏成提供

端午節 社區營造

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