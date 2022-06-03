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桃金孃節 桃園坑子溪休閒農業區賞花、看表演體驗農事

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃金孃節展區設置女神坐騎彩虹獨角獸等場景，是美拍搶手的景點。圖／農業局提供
桃金孃節展區設置女神坐騎彩虹獨角獸等場景，是美拍搶手的景點。圖／農業局提供

桃園市長鄭文燦今天參加蘆竹區「2022夏日桃金孃節」開幕活動，表示桃金孃是坑子溪流域的原生作物，近年復育超過1萬株，每年6、7月初夏開花，風情萬種，還能做成清涼酸甜的飲品很有特色。

鄭文燦說，桃金孃節12日前在坑子溪休閒農業區展出，活動以「女神降臨、幸福殿堂」為主題，展區設置女神坐騎「彩虹獨角獸」、「女神宮殿」、「彩虹舞台」等大裝置藝術，花田中設有適合拍照打卡的桃金孃座椅。

活動逢端午連假及周末，市府安排音樂表演、小農市集、農事體驗、小旅行、桃金孃小學堂、夏日桃金孃飲等多元活動，邀請民眾走出戶外，一起到坑子溪休閒農業區欣賞桃金孃花海、感受山林田園的魅力。

鄭文燦指出，蘆竹坑子溪流域是休閒農業的亮點，可以搭機場捷運至A10山鼻站，再騎自行車即可到達，是台灣少有能夠搭捷運就抵達的休閒農業區；市府已完成第1階段自行車道，第2階段由水務局建置第2段自行車道，讓休區規畫更完善。

坑子溪休閒農業區有許多休閒農場，出產綠竹筍、茶葉、火龍果等特色農產，休區團隊非常努力耕耘，展現休閒農場的群聚效果，主題特色明顯，是適合親子旅遊、接近山林之美的好地方。

市府副秘書長邱俊銘表示，夏日桃金孃節串聯坑子溪休閒農業區7大農場，假期推出豐富趣味的農事體驗活動，包含小木屋休閒農場的桃金孃茶包DIY、竹峰茗茶的茶廠導覽、羽泰製茶廠的採茶支體驗、桃蘆坑休閒農場的摸蜆仔體驗、貓尾崎紅龍果園的疏花苞體驗、英智農場的採蔬果及卿卿百果園的手做竹蜻蜓等，邀請民眾在賞花之餘，走進農場感受田園風光。

此外，還可前往坑子里周邊的特色景點，包括閩南式傳統建築的道貫堂及德馨堂、日治時期興建的外社輕便車站、貓尾崎步道等，深具豐厚人文底蘊。

桃金孃節登場，除了賞花美拍，12日前有多場表演和農事體驗活動。圖／農業局活動
桃金孃節登場，除了賞花美拍，12日前有多場表演和農事體驗活動。圖／農業局活動
桃金孃是坑子溪流域的原生作物。記者鄭國樑／攝影
桃金孃是坑子溪流域的原生作物。記者鄭國樑／攝影

機場捷運 鄭文燦 自行車

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