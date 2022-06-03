大溪厝舀百年古井水午時水 潑水祈福同樂歡度端午

長期致力於發展社區產業及社區環境景觀再造大溪社區發展協會，今年規劃「2022好運來-大溪端午潑水節」，邀請社區朋友一同製作手工皂、午時水淨身、立蛋等端午節傳統習俗，社區特別從村落八口百年老古井舀水作為午時水互相潑水祈福，市長黃敏惠也到場灑午時水同樂並希望疫情退散。

黃敏惠表示，大溪社區是嘉義市主要農業區，村落裡有八口百年老井，老井陪同居民們生活，居民也飲水思源，俗語說「吃果子拜樹頭」，居民對老古井有著深厚感情，珍惜古井水作為午時水，希望這疫情趕快過去。社區去年還申請市府「自主、永續」社區產業發展及行銷培力專案計畫，以「八井米菓」、「美好薑來（薑黃）、紫屬於米（紫米碳）手工皂」及「在地遊程」發展出社區特色產業，創造社區自有財源，建立社區永續的基石。