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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

竹縣龍舟賽意外插曲 疑操控失衡龍舟直衝司令台

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣龍舟賽意外插曲，疑操控失衡導致龍舟直衝司令台。記者王淑君／攝影
竹縣龍舟賽意外插曲，疑操控失衡導致龍舟直衝司令台。記者王淑君／攝影

睽違2年之久，新竹縣縣長盃龍舟錦標賽，今天在新豐鄉池和宮前池和湖盛大登場；由於鄰近的新竹市與苗栗縣皆因疫情停辦，吸引部分隊伍跨縣市參賽，本次參加隊伍共計34隊。竹縣龍舟競賽活動上午即鳴槍起跑，開賽不久後隨即傳出競賽龍舟擦撞司令台的意外插曲，所幸最後並無大礙，龍舟重返賽道繼續完成賽事。

新竹縣長楊文科表示，受到COVID-19疫情影響，新竹縣龍舟錦標賽停辦2年後，今天在新豐鄉池和湖重磅回歸，吸引34隊組隊參賽，包含公開組18隊、混合組8隊、機關組4隊以及表演組4隊。活動全程採高規格防疫，選手須快篩陰性才能參賽；今日賽事由新竹縣政府隊以及新竹縣議會隊，以表演形式為龍舟賽揭開序幕。

龍舟賽才剛正式開賽不久，就傳出意外小插曲，一艘競賽龍舟疑似左右槳操控不平均，龍舟也未坐滿25人，因而導致舵手操控失衡，原本在賽道上該直直往前划的龍舟瞬間90度左轉，龍頭不偏不倚直接撞上司令台，一旁待命的消防隊迅速開船艇前往馳援，該競賽龍舟最後靠著隊員的努力成功脫困，重返正確航道完成賽事。

儘管疫情仍然嚴峻，也不減參賽隊伍熱情。其中湖口青工隊已經參加10多次，更曾勇奪4次公開男子組冠軍，今年推派50位選手，分2艘龍舟參賽，信心滿滿要再次抱回冠軍寶座。另外還有外商公司艾司摩爾跨縣市參賽，第一次參加龍舟賽，希望透過活動凝聚公司向心力，更有2位荷蘭籍主管因為喜愛台灣傳統節慶與廟宇文化，特地加入龍舟隊行列親身體驗在地文化。

今年龍舟競賽活動精采多元，當天除了比賽外，還有消防隊現場演練船艇翻覆及沙洲受困、拋繩救援等行動，更結合當地特色辦理農特產品展售、文創市集、社區舞蹈表演、STEAM教育機器人龍舟體驗闖關活動等，睽違2年的端午龍舟賽，成功吸引上千民眾來朝聖。

新竹縣消防隊於現場演練船艇翻覆及沙洲受困、拋繩救援等行動。記者王淑君／攝影
新竹縣消防隊於現場演練船艇翻覆及沙洲受困、拋繩救援等行動。記者王淑君／攝影
新竹縣龍舟賽今登場，新竹縣長楊文科（左1）及縣議會議長張鎮榮（左2）出席觀賽。記者王淑君／攝影
新竹縣龍舟賽今登場，新竹縣長楊文科（左1）及縣議會議長張鎮榮（左2）出席觀賽。記者王淑君／攝影
竹縣睽違2年的端午龍舟賽，今天在新豐池和湖登場，吸引上千民眾朝聖。記者王淑君／攝影
竹縣睽違2年的端午龍舟賽，今天在新豐池和湖登場，吸引上千民眾朝聖。記者王淑君／攝影
競賽龍舟擦撞司令台，消防隊迅速開船艇前往馳援，所幸最後靠著隊員自行成功脫困。記者王淑君／攝影
競賽龍舟擦撞司令台，消防隊迅速開船艇前往馳援，所幸最後靠著隊員自行成功脫困。記者王淑君／攝影
新竹縣政府隊及新竹縣議會龍舟代表隊，以表演形式為活動揭開序幕。記者王淑君／攝影
新竹縣政府隊及新竹縣議會龍舟代表隊，以表演形式為活動揭開序幕。記者王淑君／攝影
一家外商公司特地跨縣市參賽，其中2位荷蘭籍主管特地加入龍舟隊行列，親身體驗在地文化。記者王淑君／攝影
一家外商公司特地跨縣市參賽，其中2位荷蘭籍主管特地加入龍舟隊行列，親身體驗在地文化。記者王淑君／攝影
活動周邊舉辦STEAM教育機器人龍舟體驗闖關。記者王淑君／攝影
活動周邊舉辦STEAM教育機器人龍舟體驗闖關。記者王淑君／攝影
湖口青工隊已經參加竹縣龍舟賽10多次，更曾勇奪4次公開男子組冠軍。記者王淑君／攝影
湖口青工隊已經參加竹縣龍舟賽10多次，更曾勇奪4次公開男子組冠軍。記者王淑君／攝影

新竹 龍舟賽 疫情

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