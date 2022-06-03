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少數未補助早療「到宅療育」縣市 竹市議員為孩子請命

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
早療到宅療育由治療師進入家中，利用家裡可取得的物品指導孩子學習進步，家長可從旁學習。圖／市議員廖子齊提供
早療到宅療育由治療師進入家中，利用家裡可取得的物品指導孩子學習進步，家長可從旁學習。圖／市議員廖子齊提供

新竹市近年雖推動「早療三支箭」政策，將提高早療補助上限拉到全國最高，但時代力量市議員廖子齊發現，竹市是全國極少數未提供「到宅療育」服務與補助的縣市，她向市府請命盼能照顧更多有需要的孩子。市長林智堅應允，將盡速研議列入補助。

衛福部及各縣市政府都針對發展遲緩兒童提供早期療育服務與補助，希望家長及早注意到孩子發展遲緩的狀況，把握時間透過醫療復健、特殊教育與家庭支持等改善。竹市身為兒童城市，也陸續增加特教師資、開辦專營早療機構，並提高早療補助上限。

不過，新竹市的「早療三支箭」政策，雖然依身份別提高補助上限至4000元到6000元，補助項目卻限定孩子必須前往接受補助的早療機構或醫療院所實施療育，才可補助交通費和療育訓練費用。

「早療中心離香山的孩子越來越遠！」廖子齊說，竹市兒童發展早療中心今年搬新家，從竹蓮街搬到龍山西路，距離香山越來越遠，實際早期療育時間約半小時，但從香山前往車程往返就要1小時，不利家庭使用，市府應將到宅療育列入補助才實用。

廖子齊進一步說明，有些孩子可能因為交通不便或身心狀況不佳，難以持續前往機構單位實施療育，像是脆弱家庭的安置孩童，因保母沒有空帶到早療中心，或是罹患癌症、配戴呼吸器的孩子也不堪往返奔波，希望補助到宅療育，讓專業資源進入家庭。

廖子齊也列出各縣市補助到宅療育情形，直指在台灣本島與新竹市同層級的縣市中，只有新竹市和基隆市沒有提供到宅療育的補助，基隆市雖無直接補助，但轄內的早療機構和社區資源中心，可供民眾申請到宅療育服務，唯有新竹市補助和服務都沒有。

「竹市領先全國提高早療補助上限值得讚賞，但如果補助很難用、用不到，政策美意恐怕也要打折扣」，廖子齊認為，希望市府將到宅療育服務納入早療補助計畫，讓孩子熟悉的家中環境，由治療師指導家長如何在日常生活中持續給孩子練習與治療，讓療育回歸以家庭為中心，不間斷地在生活中持續。

林智堅回應，將責成市府社會處盡速研議列入補助，新竹市的「早療三支箭」有比別的縣市做得好的部分，例如提供全國最高的早療補助上限，非低收入戶每月最多4000元，低收入戶6000元，但當然也有不足之處，市府能夠做得到的都會盡量達成。

早療到宅療育由治療師進入家中，利用家裡可取得的物品指導孩子學習進步，家長可從旁學習。圖／市議員廖子齊提供
早療到宅療育由治療師進入家中，利用家裡可取得的物品指導孩子學習進步，家長可從旁學習。圖／市議員廖子齊提供

新竹 林智堅 基隆

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