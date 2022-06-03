端午連假3天連假 竹市維持正常垃圾收運
今天開始一連3天的端午節連假（6月3日至5日），新竹市環保局指出，為服務市民，維持正常垃圾收運，環保局長江盛任也提醒市民戴口罩倒垃圾，並請將垃圾確實分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包後交由垃圾車及資源回收車收運。
新竹市環保局指出，今天6月3日（周五）端午節正常收運垃圾；明天6月4日（周六）正常收運垃圾；後天6月5日（周日）維持原本收運方式，採假日定線定時定點收運。
由於疫情仍在持續延燒，江盛任也提醒市民，疫情期間「未戴口罩 拒收垃圾」，倒垃圾時請確實戴好口罩，並保持戶外1公尺安全社交距離；另為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，若有垃圾清運等相關問題，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406。
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