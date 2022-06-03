端午連假好天氣 竹市推來青草湖玩SUP、踏天鵝船

端午3天連假今天開跑，新竹地區都將是晴朗好天氣。市府推薦民眾可就近到戶外踏青，可走訪全新改善完成的青草湖，體驗SUP、天鵝船等親水活動，市長林智堅今也宣布青草湖環境要再升級，投入550萬元改造入口意象，拓寬及串聯周邊人行道，預計8月完工。

竹市府指出，青草湖生態豐富，更是水域陸域活動雙棲聖地，因水波穩定是全台首屈一指大規模半封閉式水域場地，市府近年大改善周邊環境，打造180度湖景步道、親水步道、約會平台，更推出全新水域遊憩活動，有老少咸宜的天鵝船與SUP划槳體驗。

青草湖今年4月引進全新天鵝船5艘、加上原有傳統腳踏天鵝船8艘，另有SUP立式划槳、SUP龍舟板、龍舟板動力遊湖等。市府統計，2019至2022年到訪青草湖人次，從每月1萬餘人增至2萬人，4月開放水域遊憩活動以來，2個月已吸引約6千人次體驗。

城銷處說，青草湖水域遊憩中心端午連假3天開放，時間為上午10點至18點，中午12點至13點休息。天鵝船體驗為現場報名，還有應景的龍舟造型踩踏船，SUP立式划槳則須線上預約，詳情可上https://reurl.cc/Gxaq23查詢。

市府城銷處指出，青草湖入口意象工程有2大重點，第一，因現有入口意象坐落明湖路及775巷旁的人行道上指向不佳且阻擋行人通行，設計團隊以青草湖水岸意象設計，使用金屬材料，高低、前後錯落，打造「青草湖」文字及景色，呈現漫漫綠草規律地搖擺，及湖面被撥亂而產生的波紋流動感。

第二，為符合周邊社區民眾及遊客步行使用需求，此次將明湖路人行道阻礙物清除，並拓寬人行道至2.5公尺以上，延伸至煙波飯店出入口旁，改善原有行人只能走車道的窘境，提升人行友善。