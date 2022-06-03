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竹南新蓋納骨塔鎮民2折優惠價 洽詢電話接到手軟

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
竹南鎮公所新建的納骨塔普覺堂二館即將正式啟用，即日起開始辦理劃位登記。圖/竹南鎮公所提供
竹南鎮公所新建的納骨塔普覺堂二館即將正式啟用，即日起開始辦理劃位登記。圖/竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所新建的納骨塔普覺堂二館即將正式啟用，1日起開始辦理劃位登記，因公所自治條例辦法中有訂定鎮內民眾的優惠價格，換算起來只有2折價，立刻吸引大批鎮民打電話詢問，洽詢電話讓承辦人員接到手軟，鎮長方進興強調，若最後供不應求也會採抽籤方式。

根據竹南鎮公所殯葬自治條例「外鄉鎮以5倍收取規費」規定，換算起來竹南鎮民只需2折價錢就能買到，這與縣內其他鄉鎮納骨塔針對外鄉鎮提高2-3倍的價格，確實是相當利民，有效防堵外地人來搶購。

對此，苗栗縣政府民政處長彭基山表示，各鄉鎮有興建納骨塔的都有訂定殯葬自治條例辦法，是經代表會通過的，具民意基礎，且在商言商，也有興建與後續管理維護成本考量，也都各不相同，其自訂塔位價格的優惠幅度大小並不違反公平交易法。

竹南鎮長方進興表示，普覺堂二館塔位從6月1日至6月10日辦理劃位登記，相關訊息可直接上公所網站或撥打殯葬管理所電話洽詢。他說，一、二期共規劃3.1萬個塔位，新建二館首批塔位可容納9000骨灰罐，並新增有家族式（6-12人）、基督教所需塔位。

因洽詢電話不斷，有鎮民著急怕買不到，還一度與接電話的小姐爆出火氣，在鎮長臉書留言「今天有打去普覺堂，接電話的小姐口氣很差，他說一天要接好幾百通電話，我跟她說妳不能好好說話嗎？我就是不清楚才會打去問你們，請妳注意你說話的語氣，才開始有比較好。」

另外，有民眾反映想落葉歸根，但戶籍早已遷出竹南，能否享有優惠價。公所秘書謝文福則說，只要能出具當年出生證明或曾設籍竹南的資料，都可以享有鎮民資格，不用擔心買不到，不要急、不要急，大家火氣就不會這麼大。

竹南鎮長方進興表示，普覺堂二館塔位開始辦理劃位登記，相關訊息可直接上公所網站或撥打殯葬管理所電話洽詢。記者吳傑沐/攝影
竹南鎮長方進興表示，普覺堂二館塔位開始辦理劃位登記，相關訊息可直接上公所網站或撥打殯葬管理所電話洽詢。記者吳傑沐/攝影
竹南鎮公所新建的納骨塔普覺堂二館規劃可容納9000骨甕。圖/竹南鎮公所提供
竹南鎮公所新建的納骨塔普覺堂二館規劃可容納9000骨甕。圖/竹南鎮公所提供
竹南鎮公所興建的納骨塔普覺堂「外鄉鎮以5倍收取規費」規定，換算起來竹南鎮民只需2折價錢就能買到。圖/竹南鎮公所提供
竹南鎮公所興建的納骨塔普覺堂「外鄉鎮以5倍收取規費」規定，換算起來竹南鎮民只需2折價錢就能買到。圖/竹南鎮公所提供

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