政治受難校友 竹中頒遲來70年的名譽畢業證書

中央社／ 記者郭宣彣新竹市3日電

新竹高中日前辦第75屆畢業典禮中，頒「名譽畢業證書」給70年前因白色恐怖無法順利在竹中畢業的學長們，也藉此讓學生了解過去的歷史創傷。

新竹高中透過新聞資料指出，西元1949年後，台灣在戒嚴體制下，透過法令對異議聲音進行查緝、逮捕，俗稱「白色恐怖」。而校園並沒有躲過這場風暴，竹中雖以自由學風著稱，也受到波及。

竹中表示，其中，因涉及新竹市立新竹初級中學（今建華國中）教師黎子松的「社會主義青年大同盟案」，而被判刑的校友周賢農，以及因閱讀當時的左傾禁書，捲入「銅鑼案」事件，在高三時於住家被帶走的校友劉家東，入獄服刑。

竹中指出，隨台灣開放，讓大眾對過去於校園中的不義事件，能有更多的認識與平反，而竹中也透過與校友會合作，發現當年因政治因素而無法在竹中順利畢業的學生們。

竹中表示，這次畢業典禮中，頒發給周賢農與劉家東這份遲到至少70年的「名譽畢業證書」，並對其他受難校友致敬。但因劉家東已身故，由兒子劉奕祥出席代表。

竹中說，盼對歷經此事件的校友們，能有些微彌補並致意，也藉此，讓竹中學生在面對過去的歷史創傷，並透過事件的理解，走向未來。

主婦聯盟環境保護基金會董事王南琦也在臉書表示，感謝竹中努力，雖然這屆竹中畢聯會僅有5人小組，但在校長李明昭、圖書館主任黃大展與學生的協助下，完成任務，也讓人看到台灣轉型正義最有愛的可能，相當感動。

新竹 白色恐怖 畢業典禮

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