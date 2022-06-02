桃園市民卡年底推「紅利桃子」集點 上千特約店享優惠

桃園市民卡年底要推出「紅利桃子」，鄭文燦市長今天下午在市政會議前幫忙宣傳，表示桃園市民卡發卡量已突破178萬張，使用次數超過5億，5月因應疫情市民卡官方LINE帳號增加下載電子居隔單，與登記領取防疫關懷包功能，預估使用次數會再衝高。

鄭文燦說，資科局年底推出的「紅利桃子」為市民卡創新功能，透過市府與市民朋友互動發放紅利點數，市民取得點數後，可到桃園全市1400多家點數特約店家消費或折抵。

明天逢端午連續假日，鄭文燦也在宣傳活動體驗用「紅利桃子」兌換喜憨兒基金會肉粽禮盒，與市府團隊一同慶祝端午佳節，他也鼓勵各局處未來在「紅利桃子」正式上線後，可多加利用於各種市政推廣。

資科局長余宛如表示，「紅利桃子」目前仍在測試階段，可望下半年正式推出上線。市政府宣傳市政服務，鼓勵市民多利用時搭配發點數「紅利桃子」，吸引民眾和宣傳多互動，包括導入至活動的報到、觀看宣導影片、線上廣宣小任務等面向，讓積極參與、點閱市政資訊的民眾獲得「紅利桃子」點數，累積後到桃園在地特約店家消費折抵。