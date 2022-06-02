台61西濱快鳳鼻至香山路段斷點 地方盼接台68快速道路

台61線西濱快速公路全線僅新竹鳳鼻至香山段尚未闢建，全長約10公里與台15線共線，該新闢道路可行性評估在2020年獲行政院核定後，還無重大進展。市議員陳慶齡、黃美慧直言西濱快車禍頻仍如「小車地獄」，質詢盼加速推進並減少地方衝擊。

市府說明，新闢道路工程由公路總局主辦，現在正在綜合規畫階段，市府都有密切聯繫，5月中進入期中審查也有提供意見，路線選擇都還在討論中，會評估優劣做選擇。

西濱快速道路鳳鼻至香山段長年與一般平面道路共用，影響地方發展也成為交通瓶頸，行政院2020年核定鳳鼻至香山段新建計畫可行性評估案；公路總局預計設鳳岡及南寮2處交流道，10公里長高架路段起點在鳳鼻尾隧道南口，終至西濱浸水橋北端。

陳慶齡、黃美慧今天在議會聯合質詢，黃美慧表示，西濱快速道路在南寮、香山一帶平面道路有多處路口、交通號誌，加上大車行駛頻繁，1天至少2千輛大車往返行駛猶如「馬路怪獸」，不僅讓用路人行車膽戰心驚，重車長期碾壓也讓路面不平整，每逢下雨天容易生險。

黃美慧認為，從西濱快鳳鼻至香山段新闢道路可行性研究報告核定本看來，目前以南寮交流道A方案為建議方案，但這項方案讓從台68下來的車輛還是得轉天府路才能銜接西濱，由於天府路每逢假日壅塞，這個方案根本無法根絕南寮地區的塞車問題。

至於路線部分，陳慶齡也點出目前以靠海的A3-1為建議方案，但此方案將路線以高架方式拉到港南國小一帶，必須拆遷83間房舍與工廠，是拆遷戶數最多方案，且對於既有地方建設包括新竹漁港風箏賽場、動保園區都可能受影響，要求市府加強溝通。

市府工務處長葉時青、交通處長倪茂榮說，每條路線都有優缺點，公路改建必須考量交通量、交通衝擊與環境影響等，地方提出的相關建議都需要細緻討論，路線都尚無定案；屆時選擇的路線一定會有影響，但會將影響降到最低，目前相關的建議方案都不一定是最後的確定方案，會持續與公路總局討論，貼近民宅處要退縮，減少衝擊。