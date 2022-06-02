迎端午3天連假 竹縣熱門景點、龍舟賽周邊交管出爐

端午節連假明天起一連3天，考量連假期間返鄉、旅遊可能湧現之人車潮，新竹縣政府警察局已預先針對轄內易壅塞路段、風景遊憩區、觀光景點及周邊聯絡道路，規劃交通疏導措施；另配合新竹縣龍舟競賽將於新豐鄉池和湖舉辦，6月2日晚間和3日白天，池和宮前周邊也將進行交通管制。

新竹縣警局表示，每逢連續假期縣內可能車多路段，包括關西鎮六福村主題遊樂園、北埔、內灣老街商圈，以及尖石風景區等知名觀光遊憩區。縣警局將機動執行交通疏導管制，並將國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段及內灣外環道周邊列為重點疏導區域。

另因疫情停辦兩屆的新竹縣長盃龍舟競賽，將再度於新豐鄉池和宮前池和湖舉行；6月2日晚上7點邀請明華園總團演出「雪狐情」大戲，6月3日端午節當天除了有4組34支隊伍，分別角逐各組冠軍頭銜外，會場周邊也有STEAM教育機器人龍舟體驗闖關、農特產品展售、文創市集、船艇防溺演練及各類宣導攤位等系列活動。為維護周邊交通順暢，警察局將在6月2日晚上7點至9點30分，以及隔天6月3日上午8點至下午6點實施交通疏導與管制。