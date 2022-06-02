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民間捐贈二氧化碳監測儀 普配桃市消防分隊

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
八德美德扶輪社號召各協辦社，今捐贈20組二氧化碳監測儀予桃園市消防局，由副市長李憲明（中）代表受贈。圖／消防局提供
八德美德扶輪社號召各協辦社，今捐贈20組二氧化碳監測儀予桃園市消防局，由副市長李憲明（中）代表受贈。圖／消防局提供

桃園市八德美德扶輪社結合6個協辦社，今天捐贈桃市消防局20組二氧化碳監測儀，可有助救護人員監控CPR品質、提升患者存活率，增配後讓全市各分隊均配備2部，由副市長李明憲代表市府受贈。

消防局指出，美德扶輪社結合八德、桃園青埔、桃園自強、桃園智德扶輪社、D3310古來扶輪社、D3450香港，向國際扶輪社全球獎助金爭取補助，今上午捐贈20組二氧化碳監測儀，不僅提供社會各角落急需物資及資金的援助，更為民眾生命財產貢獻一分心力。

消防局表示，二氧化碳監測儀主要用於偵測傷病患潮氣末二氧化碳（End Tidal Carbon Dioxide,ETCO2）數值，運用於到院前心肺功能停止案件，可幫助救護人員即時監控CPR品質，有效提昇患者存活率及改善預後。

消防局指出，今天捐贈的二氧化碳監測儀到位後，桃園市所有消防分隊都將獲配2台，搭配現有的影像式喉頭鏡、骨針、自動心肺復甦機及手持式無線超音波，數量均為全國最多、且普及最廣，感謝八德美德扶輪社等單位的大力支持。

桃園 患者 CPR

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