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對付噪音車 竹市3年將增8套聲音照相科技執法

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局已在光復路二段增設全市首座固定式聲音照相設備。圖／聯合報系資料照
新竹市環保局已在光復路二段增設全市首座固定式聲音照相設備。圖／聯合報系資料照

新竹市屬都會區型態，不少居民對改裝或噪音車深惡痛絕，政府雖啟動聲音照相科技執法設備強化取締，但民代發現告發率低且設備建置限制多，要求市府增購以嚇阻噪音車上路。市府指出，今年將先添購2套，環保署也應允3年補助6套，增加執法密度。

新竹市環保局對付噪音車多管齊下，去年4月先啟用移動式聲音照相科技執法，10月在光復路二段增設竹市首座固定式聲音照相設備，強調「抓吵不抓改」維護環境安寧。

市議員鄭美娟今天質詢表示，噪音車陳情案件依舊居高不下，市府雖建置聲音照相科技執法設備，去年拍下6635張違規噪音車案件，但經人工判讀，實際僅成功取締62件，告發率不到百分之一，落差很大，另發現深受噪音困擾的住宅區也有取締瓶頸。

鄭美娟進一步說明，有「天下第一里」稱號的關新里社區就不時反映汽機車噪音擾民，想爭取設置固定式聲音照相科技執法，但就因路旁都是停車格，不符建置條件，移動式執法也有人力、時間限制，竹科人無奈工作壓力已大，又被噪音吵到難入眠。

環保局副局長洪明仕解釋，聲音科技執法設備須依據環保署準則建置，得排除聲音易干擾區域，如娛樂區場所、工地、路口、上坡或路面有伸縮縫等容易產生背景音等，都不適合設置，若路旁有停車格也不宜，因停車可能會有其他雜音，影響噪音判讀。

環保局統計，新竹市陳情噪音車熱點路段包括中正路、西濱路、關新路、經國路、竹光路、中華路、東光路、牛埔路為主，多為平直路段，會選定陳情路段的合適之處建置固定式聲音照相科技執法，今年下半年將先在北區、香山區各設1套，地點待定。

固定式聲音照相科技執法1套設備連同裝設約100到120萬元不等，環保局指出，市府今年度預算將先增設2套，明年開始連3年，環保署也允諾補助1年給2套，總計3年連同市府建置設備將新增8套，相對其他縣市來說密度相對高，希望藉此維護環境安寧。

新竹市環保局已在光復路二段增設全市首座固定式聲音照相設備。圖／聯合報系資料照
新竹市環保局已在光復路二段增設全市首座固定式聲音照相設備。圖／聯合報系資料照

噪音 新竹 環保署

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