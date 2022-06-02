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桃議員反應視訊教學連線斷訊 教育局：昨伺服器有異常

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市議員舒翠玲指出，有家長反應視訊教學平台斷訊。圖／桃園市議員舒翠玲提供
桃園市議員舒翠玲指出，有家長反應視訊教學平台斷訊。圖／桃園市議員舒翠玲提供

桃園市議員舒翠玲今在市議會提案臨時動議，指有老師跟家長反正教育局視訊網站瘋狂斷線。教育局副局長林威志表示，學術網路都有固定做維護，也特別請資訊及教育科就學術網路維護有駐點人員做處理，就是舒翠玲講的是一個特定的現象還是聯繫的部分，目前還是覺得說這是特殊個案，應該不是一個持續發生的事情。

林威志指出，很重視舒翠玲議員質詢意見，也會請業務科就維護廠商及協力廠商，到底問題出在哪裡，也確實查詢一下。如果說有個別的學校發現網路不順暢之特定現象，也可立即與本局聯繫，讓業務科做一個比較詳細的了解因應及解決問題。

如果有在哪個時間點容易發生網路問題，可能也要從這些方向一併究明，不能說這些事情不會發生，或者是沒有發生，而是發生在什麼時間？什麼樣態？如果那個樣態本身是在教育局的系統設計或是學校網路架構有瑕疵，那就應該積極查找改善，盡量讓網路能夠維持順暢的運作。

教育局資訊及科技教育科科長巫珍妮表示，不是學術網路不穩定，以昨天來講，早上7點半有發生無線網路斷線的問題。因為學校要用平板或是老師要用筆電需要使用無線網路，而無線網路的認證主機在教育局的機房裡面，因此要連線回機房伺服器，伺服器當掉，所以無法取得認證，因此，無線網路無法使用。

昨天7點半就有學校反應說無線網路連不上去，後來8點工程師上班之後，重啟服務，無線網路就恢復正常。有去查找發生斷線的原因，主要是因為無線網路的認證主機有些漏洞，造成裡面的迴圈，之後伺服器就掛掉了。

因為伺服器掛掉之後，就變成學校無法連接無線網路，重啟之後服務恢復正常。昨天也完成了伺服器的升級版本授權，昨天跟今天看起來狀況都還算穩定。

巫珍妮指出，學術網路沒有問題，是無線網路的認證伺服器問題，整體上並不是學術網路的問題。以昨天的狀況來說，如果老師是用教師裡的桌機，連接有線網路就不會影響。疫情期間，學校使用有線和無線網路進行線上教學，有些頻寬或連線的問題，我們會再持續注意。

資訊科技局表示，教育局使用學術網路(TANet)，昨日上午7點30分無線網路異常，之後於8點重新啟動設備後，遠距教學正常運作，倘需要協助會聯繫資料局。

桃園市議員舒翠玲指出，有家長反應視訊教學平台斷訊。圖／桃園市議員舒翠玲提供
桃園市議員舒翠玲指出，有家長反應視訊教學平台斷訊。圖／桃園市議員舒翠玲提供

教育局 遠距教學 桃園

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