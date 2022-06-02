疫情肆虐 桃園復興區公所決議通過發放每人2000元現金

疫情肆虐，桃園復興區先後面臨快篩試劑及防疫關懷包不足問題，讓山上居民生活受極大影響增加更多不便，復興區長游正英於上月5日研議區民每人發放2000元現金，經復興代表會審議通過，符合資格者可於6月23日至7月31日前領取，預計有1萬2300人受惠。

游正英表示，區民們因確診或隔離，導致家庭生活失序，無法外出採賣物資，也出現大老遠舟車勞頓仍買不到快篩劑的窘境，先前更向社會籌募物資，以解決居家隔離區民缺乏物資的燃眉之急，不過在市府宣布低收入戶及55歲原住民長者可免費領取快篩試劑後，一劑難求情況獲得紓解。

不過各里輿情反應許多家戶因防疫已入不敷出，需政府關懷支援，游正英因此組成專案小組研議放消費禮金可行性，於5月5日區務會議通過「桃園市復興區因應嚴重特殊傳染病肺炎疫情振經濟消費禮金放自治例草案」每人發放現金2000元並函請代表會審議。

5月11日經代表會審議通過，預計有1萬2300人受惠，將由區公所預算發出2460萬現金，於今年11月31日戶籍遷回者或6月23日前出生的新生兒都符合領取資格，本人可攜帶印章及身分證或填寫委託書由他人代領，於6月23及24日上午10時至下午2時於各里指定地點領取。