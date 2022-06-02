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爭取20年終定案 竹南鎮照南國小人行道遲未施工

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
照南路學校圍牆外的人行道改善工程，將延至暑假再施作。記者吳傑沐/攝影
照南路學校圍牆外的人行道改善工程，將延至暑假再施作。記者吳傑沐/攝影

苗栗縣竹南鎮照南國小、照南國中學生人行道工程，地方期待已久，於上月24日終於發包，但包商遲遲未進場動工，引發關切；鎮公所表示，因連續下雨承包商才遲未進場，昨天與校方討論後，確定於暑假再施工，以減少影響學生上課品質。

照南國中校門北側圍牆邊的水泥步道地面破損嚴重，雜草孳生，有礙觀瞻也影響人員通行，地方長期爭取能重新鋪設。山佳里前里長賴金榮昨在臉書Po文指出，歴經20幾年爭取改善照南國小、照南國中學生人行道工程，經地方極力爭取終於定案，據鎮長告知工程己發包完成，但久久未見施工⋯⋯等待早日施工。

竹南鎮長方進興表示，該工程總經費3500萬元，除了照南國小、照南國中學生人行道外，還包含市區40個易肇事路口的改善工程。他說，為避免影響學生上課及接送，昨天與照南國中小兩位校長溝通，照南路學校圍牆外的人行道改善工程，將延至暑假再施作，工期預計至今年10月21日完工。

照南國小、照南國中學生人行道工程經選區議員共同爭取，多次會勘後才定案。記者吳傑沐/翻攝
照南國小、照南國中學生人行道工程經選區議員共同爭取，多次會勘後才定案。記者吳傑沐/翻攝

人行道 苗栗縣

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