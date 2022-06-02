張善政桃園參香：期待將來跟羅智強攜手為桃園打拚

國民黨桃園市長參選人張善政今天中午到大園區仁壽宮祈福，受到廟方董事長、前立委陳根德熱情歡迎，陳根德表示，他任立委的時候，張善政是當時歷任滿意度最高的行政院長。

媒體問張善政對於沿海4區已跑了3區的看法，張善政表示， 大園航空城有拆遷的問題，觀音有電廠造成環境汙染的問題，他都很專注聆聽，未來會針對各區的鄉情有很好的配套，來紓解鄉親的疑慮。

另媒體問羅智強臉書最新貼文，羅智強表示端午節連假過後，他要公開表示對張善政選桃園市場的看法，還有自己是不是要繼續走選桃園市長的路。張善政對此說，羅智強是他非常敬佩的朋友，對桃園的奉獻最近大家都有感受到，他跟羅智強一樣抱持為桃園奉獻的心，所以很期待將來跟羅智強互相攜手，為桃園打拚。

桃園機場公司前董事長（交通部前次長）郭蔡文、大興高中董事長張建隆、大園前區長呂水田等人都到場，立委張育美、前立委廖正井全程陪同，桃園市張廖簡宗親大園區分會會長廖聖賢，大園區婦女會理事長巫淑芬及橫峰里里長許琇筑等地方人士中午陪同張善政參香祈福。