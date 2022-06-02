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視察接種站 鄭文燦：發放唾液快篩讓學童、家長都安心

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今日上午前往桃園巨蛋體育館，視察5歲至11歲兒童BNT疫苗快打站接種情形，隨後再前往北科附工舊校外會，視察幼兒園及國小一生2劑快篩試劑發放情形。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦今日上午前往桃園巨蛋體育館，視察5歲至11歲兒童BNT疫苗快打站接種情形，隨後再前往北科附工舊校外會，視察幼兒園及國小一生2劑快篩試劑發放情形。圖／桃園市政府提供

桃園市長鄭文燦今日上午前往桃園巨蛋體育館，視察5歲至11歲兒童BNT疫苗快打站接種情形，隨後再前往北科附工舊校外會，視察幼兒園及國小一生2劑快篩試劑發放情形。鄭文燦表示，195所國小及600個公立、私立及非營利幼兒園在6月5日前完成入校接種。

鄭文燦表示，今日桃園巨蛋體育館接種站不僅布置可愛童趣的氣球，桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」及樂樂（毒防中心吉祥物）、猿氣小子（樂天桃猿吉祥物）也在現場與親子同樂。

市府今於桃園巨蛋體育館及陸軍專科學校開設「兒童BNT疫苗大型接種站」，分別由台北榮總桃園分院及國軍桃園總醫院提供5至11歲兒童BNT疫苗接種服務，2站各預計接種2500人。

6月3日至5日3天端午連假期間，北區「兒童BNT疫苗大型接種站」開設地點為桃園巨蛋體育館、南區則改為「平鎮婦幼館」，於上午8點至下午4點繼續提供接種服務，並分為預約優先與現場報名雙軌制，歡迎家長踴躍陪同小朋友一起來施打。

鄭文燦指出，目前桃園市公私立及非營利幼兒園幼生共計6萬4425人，教育局於疫情之初，考量幼生使用鼻腔快篩較不舒適，即率先全國採購10萬劑唾液快篩供幼兒園幼生使用。

目前已使用約3萬劑，後續教育局再擴大採購15萬5000劑唾液快篩試劑，公私立及非營利幼兒園學童每人發放2劑，並於13個行政區各擇定一所學校擔任中心學校，服務該區所需學校試劑量。

鄭文燦說，目前全市國小學生約12萬9300人，教育局也擴大採購26萬4000劑鼻腔快篩試劑，規劃提供國小學童每人2劑，預定6月11日完成發放，確保國小及幼兒園學童防疫安全。

鄭文燦表示，桃園市實施遠距教學後，確診學生人數從約1400人持續下降至約300人，昨日市府也宣布高中、國中、國小與公立幼兒園遠距教學延長實施至6月10日。

桃園市長 快篩試劑 幼兒園

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