龍岡好室社宅暨國軍職務宿舍今開工 預計明年底9月完工

桃園中壢區「龍岡好室」社宅暨國軍職務宿舍工程今舉行開工典禮，國家住都中心代理董事長花敬群及桃園市長鄭文燦皆出席，花敬群表示，桃園由住都中心及桃市府直接興建的社宅及包租代管社宅，有望在今年底達2萬6000戶，突破社宅與家戶數比例的3％。

花敬群表示，桃園目前直接興建的社宅5000戶，包租代管社宅為全國第1達1萬2000戶，而住都中心及桃市府今年直接興建的預計還會招標4000戶，包租代管有機會再推動2至3000以上，合計年底可達2萬6000戶，突破社宅與家戶數比例的3％。

龍岡好室位在桃園中壢區龍岡路三段及龍門街口，也鄰近龍岡圓環，為地上5層配有電梯的建築，國軍職務宿舍95戶、社會住宅160戶，共255戶，並配有174席汽車格、250席機車格，其中社戶住宅有9至27坪的1至3房型住宅，並配有1間日照中心及4處半戶外廣場，總經費為9億2491萬元，預計明年9月完工。

鄭文燦表示，今年底可完工的社宅為3995戶，其中3成提供給弱勢家庭、7成給予與年輕人租用，以市價6至7折約6000至1萬5000元不等的價格租用，相信能實現居住正義，而即將完工的中壢1號宅，相信能讓民眾看到桃園社宅特色。