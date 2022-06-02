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桃園市警察局長陳國進將退休 多名議員獻花合影留念

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府警察局長陳國進將在6月7日提早退休，今上午桃園市議會多名議員在定期會臨時動議前致贈鮮花給陳國進，桃園市長鄭文燦等人也與他合影留念。記者賴佩璇／攝影。
桃園市政府警察局長陳國進將在6月7日提早退休，今上午桃園市議會多名議員在定期會臨時動議前致贈鮮花給陳國進，桃園市長鄭文燦等人也與他合影留念。記者賴佩璇／攝影。

桃園市政府警察局長陳國進將在6月7日提早退休，今上午桃園市議會多名議員在定期會臨時動議前致贈鮮花給陳國進，桃園市長鄭文燦等人也與他合影留念。

陳國進指出，今天是定期大會的最後一天，有始有終。很高興來這邊3年多，受各位議長、副議長及各位議座的支持、指導跟鞭策，讓警政工作推動得較順遂，警察工作是一棒接一棒，希望議會各位議座可以持續鼎力支持警政，讓桃園成為友善的桃園城。

桃園市議員舒翠玲今在市議會提案臨時動議。她表示，在今天早上接到很多的老師跟家長都有在反應，因為市府的政策是到6月10日都還在做線上授課，但是教育局的視網瘋狂斷線中，一直都非常地不穩定。

舒翠玲表示，市政府是不是能夠讓資科局盡快協助教育局，讓網路能夠穩定一些，否則的話學生都靠著視網在上課，但是一直斷線，讓老師沒有辦法穩定地播課，這是一個很大的影響。

此外，舒翠玲指出，最近正好都是梅雨季節，也一直不斷聽到很多民眾在反應，車子因為道路的坑洞非常地多且嚴重，許多民眾車子都因為掉到坑裡頭而爆胎，摩托車騎士都非常地危險。

桃園市政府是否能再加緊一下，機動地修補坑洞，能夠儘速一些，能夠更機動、迅速、確實。因為未來這一個月當中可能還有很多下雨的日子，對於駕駛人是非常危險的考驗，希望市政府能夠再加把勁。現場議員全部無意見，議長邱奕勝宣布通過臨時提案。

桃園市長 警察 教育局

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