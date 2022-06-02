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請益之旅訪觀音、大園 張善政：隨時洗耳恭聽地方意見

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政拜訪觀音、大園區到甘泉寺上香 。記者鄭國樑／攝影
張善政拜訪觀音、大園區到甘泉寺上香 。記者鄭國樑／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政請益之旅今天上午先後拜訪觀音、大園區，和地方人士交換意見，他表示先到基層地方來跟大家認識交個朋友，接下來6個月繼續請益，有任何問題建議隨時洗耳恭聽。

張善政在立法委員張育美、前立委廖正井等人陪同下，到觀音區甘泉寺、大園區仁壽宮大廟上香祈福，也拜訪地方人士、團體，包括桃園市張廖簡宗親會理事長廖經順、廖姓宗親會理事長廖龍文、觀音婦女會與議員參選人吳進昌、許更生等人都到場，張善政一行人也拜訪桃園區漁會、大園區農會。

廖正井在朱立倫任桃園縣長時，和黃敏恭出任副縣長，他致詞除了呼籲大家支持張善政，也笑說說朱立倫吃香喝辣不找他有事才要他和黃敏恭出來幫忙，媒體稍後訪問他的時候，廖連忙強調是開玩笑的話。

張善政致詞時表示，今天來跟大家交朋友，跟大家請益，未來4年、8年鄉親有任何的建議都會洗耳恭聽。他在桃園工作12年，當初離開桃園是被前總統馬英九徵調至行政院擔任政務委員，雖然離開桃園10年，但心繫桃園，一天都沒有淡掉，這次接受國民黨徵召參選，代表他對桃園是有感情，強調來桃園參選一點都不委屈，參選是他的榮幸及福氣。

張廖建簡宗親的宗長們上午也特地前來加持，張善政表示，張廖簡本來就是一家，拜託宗親會全力支持，未來當選一定不會讓宗親會失望，一定會光宗耀祖。

張善政受訪表示，桃園鄉親讓他感覺非常溫暖，未來會一步一腳印繼續努力。關於觀音被視為綠營的大票倉，張善政表示行政院長任內台南發生大地震，當時台南市長是賴清德，沒有因為台南是綠營的陣地就疏忽救災的事，代表他是做事不分藍綠的人，所以不管觀音是藍是綠，他就是要為觀音做事。

觀音區黨部主委楊逢時受訪時表示，張院長來桃園參選市長絕對不會是委屈，是自己的福氣，是用行動來展現他的政治觀、國際觀、科學觀、跟他的能力。讓我們觀音更好的發展。

桃園市長 張善政 台南市長

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