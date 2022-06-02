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竹市府送262名獨老應景粽子禮盒 加碼送街友防疫皂

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府準備應景粽子禮盒及防疫小物，加強關懷262名獨居長輩。圖／市府提供
新竹市政府準備應景粽子禮盒及防疫小物，加強關懷262名獨居長輩。圖／市府提供

端午連假明天開始，新竹市針對262名獨居長輩陸續發送應景粽子禮盒，並結合「街友再出發」工作坊發送手工防疫皂等關懷物資，陪伴獨老安心過佳節。社會處也啟動「端午關懷送暖」方案，加強訪視個案並發送320顆粽子、400台斤白米及尿布等物資。

市長林智堅說，為協助有意願工作的街友經濟自立，市府自2020年10月起辦理「街友再出發試辦計畫」。今年獨居長者端午關懷禮，結合計畫中街友香氛精油及手工皂課程製作的「防疫肥皂」，及市府挑選的粽子禮盒、點心，一起陪伴長輩健康防疫。

市府社會處長張柔說，市府列冊262名獨居老人，市府結合獨老關懷志工，除定期訪視、提供關懷及協助疫苗施打，由於疫情延燒，市府持續發放口罩，提供防疫物資。自2020年2月至今年6月，已累積發放2萬6063人次，共11萬9758片口罩。

社會處指出，有一家庭由視障父親及罹患慢性疾病母親扶養4名孩子，近期因疫情影響工作收入，其中1個孩子未滿2歲，奶粉、尿布開銷龐大，社工特地於端午前夕媒合善心人士提供粽子、尿布等物資，讓一家6口能及時至愛心福利社領用，溫暖過端午。

社會處說，「愛心福利社」提供各種必要生活物資，讓中低收或急難家庭，在緊急需求時能及時換取所需物資，協助急難家庭在疫情增溫、生活危難時能夠溫飽。市民如有發現有獨老需要關懷，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。

社會處同步啟動「端午關懷送暖」方案，加強訪視個案並發送生活物資。圖／市府提供
社會處同步啟動「端午關懷送暖」方案，加強訪視個案並發送生活物資。圖／市府提供

街友 粽子 獨居老人

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