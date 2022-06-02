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鄭文燦視察快篩試劑發放現場 慰勉工作人員辛勞

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今上午親臨快篩試劑發放現場北科附工舊校外會慰勉學校辛勞。圖／桃園市政府提供。
桃園市長鄭文燦今上午親臨快篩試劑發放現場北科附工舊校外會慰勉學校辛勞。圖／桃園市政府提供。

桃園市政府為因應疫情狀況，自今年5月25日起發放補習班及安親班教職員快篩劑外，也於5月30日擴大發放公私立幼兒園教職員工每1人2劑快篩試劑，自今日起發放公私立幼兒園及國小學生發放每1生2劑快篩試劑。

桃園市長鄭文燦今上午親臨快篩試劑發放現場北科附工舊校外會慰勉學校辛勞。鄭文燦表示，表示目前桃園市國小學生約12萬9300人、公私立及非營利幼兒園約6萬4425人。

教育局已擴大採購26萬4000劑鼻腔快篩試劑及12萬6000劑唾液快篩試劑，提供國小學生每人2劑鼻腔快篩、幼兒園幼生每人2劑唾液快篩，快篩試劑一到貨則隔日發放學生及幼兒使用，預計6月11日發放完畢，希望增加快篩試劑的普及，讓家長放心。

教育局長林明裕表示，為利發放試劑順利及便利，教育局擇訂分區發放，包括羅浮高中、觀音高中、新屋國小、大溪國中、龍潭國中、楊梅國中、東安國中、大園國中、龍興國中、大竹國小、文欣國小、大忠國小及中正國小等13校擔任區中心學校服務該區所需學校試劑量，另教育局也於北科附工舊校外會負責發放桃園區學校所需試劑量。

快篩試劑 桃園市長 幼兒園

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