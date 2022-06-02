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增開大型兒童疫苗接種站 鄭文燦今上午視察巨蛋體育館
為拚疫苗覆蓋率，桃園市政府增設「5歲至6歲兒童四大快打站」及「兒童BNT疫苗大型接種站」。桃園市長鄭文燦今上午親赴位於桃園巨蛋體育館的大型接種站，視察兒童疫苗接種情況。
因應中央政策，市府在北區及南區分別開設大型接種站，北區在巨蛋體育館，南區在陸軍專科學校，各接種2500人。這部分需要提早上網預約。衛生局副局長蘇柏文昨表示，「目前是預約額滿，只是預約歸預約，就像訂餐廳，也不代表最後會前往。」
鄭文燦昨表示，市府5月31日及6月1日於4所學校開設「兒童BNT疫苗快打站」，可服務4800位兒童；6月2日於桃園巨蛋體育館及陸軍專科學校，開設「兒童BNT疫苗大型接種站」，提供5000個預約接種名額，目前預約已額滿。
鄭文燦今上午前往桃園巨蛋體育館視察兒童疫苗接種情況，現場有媒體提問，有一個確診案例，就是6歲女童腦癌因為確診，市府這邊後續怎麼協助她？
鄭文燦表示，這位6歲的女童是有其他的疾病需要住院治療，因此在第一時間就安排到榮總去住院，感謝榮總的醫療團隊，後續的治療也做得相當的準備。
因為衛生局已經協助判定為舊案，5月13號的舊案，因此入院的PCR就算是有驗出陽性，這個是屬於確診後陰陰陽陽的階段，並不會當作是確診個案，因此後續的醫療方案仍然可以推動，感謝衛生局以及榮總在第一時間就做了最快的安排。
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