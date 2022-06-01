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議員指球員疑染疫還出賽 竹縣棒委會：非事實

中央社／ 新竹縣1日電

竹縣少棒隊參加華南金控少棒賽獲亞軍，賽後多人確診，縣議員余筱菁質疑，有球員疑似確診還出賽。新竹縣棒球委員會今天表示，非事實需道歉，球員賽事時每天依規快篩皆陰。

新竹縣綠黨籍議員余筱菁日前在臉書（Facebook）發文指出，新竹縣少棒隊為何在孩子疑似確診的情況下，仍抱病參賽，並放圖片標示「新竹縣少棒聯隊、全員確診」等字。

對此，新竹縣棒球委員會主委上官秋燕與副主委張益生今天召開記者會澄清表示，新竹縣少棒隊員共18人、教練3人，日前參加華南金控少棒賽，比賽前，依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，快篩都是陰性，也確認球員無確診才出賽。

上官秋燕說，在賽程中，每天皆有進行快篩檢測，結果也都呈現陰性，雖然期間曾有1名候補球員因身體不適先行離隊，但並沒有確診。賽後，依規定全隊需進行快篩才能返家，才檢測出有人確診。

新竹縣棒球委員會表示，余筱菁發布前應先釐清狀況，此發文非事實，但已造成球隊傷害，要求道歉否則將提告討公道。

新竹 快篩 綠黨

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