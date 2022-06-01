歸鄉文化節音樂花火夜未眠 桃警6月3日晚起管制交通

疫情影響，桃園市端午節龍潭大池龍舟競賽取消，龍潭區公所舉辦2022龍潭歸鄉文化節系列活動，龍潭分局今天下午表示，為確保龍潭歸鄉文化節交通順暢，警方自本月3日晚上8時至5日晚上12時，神龍路、龍元路行人徒步區禁止車輛進入。

今年龍潭歸鄉文化節預定本月4日、5日在龍潭大池舉辦，展開Hakka音樂會、水上高樁獅爭霸賽、花火之夜、仲夏市集等系統活動，節目精彩多元，區長胡星輝表示， HAKKA音樂會安排客家歌曲演唱，兒童劇團、知名龍潭愛樂四重奏及歌手李佳歡、魏嘉瑩等人表演，花火之夜4日晚上6時30分在龍潭大池龍元路水上舞台舉辦，表演高空焰火表演，讓民眾更加認識體驗客家文化。

龍潭分局表示，端午連假，警方將在石門水庫、六福村及小人國遊樂區等景點，實施交通疏導管制措施，另配合龍潭歸鄉文化節系列活動，警方結合義警、民防、義交、婦女志工等民力協勤，規畫龍潭大池交通管制疏導，避免人車擁塞。