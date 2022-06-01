新竹街友疫情衝擊苦 人安基金會暖心發粽子、防疫包
端午節就快到了，但今年持續受疫情影響，加上物價也飆漲等考驗不斷，人安基金會新竹平安站觀察街友日子越過越不好，為讓這群窮苦人感受到社會溫暖，趕在端午前一周舉辦端午關懷活動，送上粽子與端午防疫健康包等物資，伴寒士度過疫情難關。
新竹平安站長林盈左分享，1名年逾半百的街友「青仔」因受傷失去工作被安置在基金會，原計畫去年要回鄉雲林工作，卻遇疫情爆發，需完整接種三劑疫苗才可應徵工作，「青仔」憂心自身慢性病對接種躊躇不前，在他鼓勵下，終於完成疫苗接種。
林盈佐說，「青仔」鼓起勇氣至醫院接受評估並完成疫苗施打，今年3月時總算完成三劑接種，並已回到雲林家鄉穩定就業。正逢端午前夕，他也接獲「青仔」主動聯繫問候，特別感謝站長的協助，否則現在依然一事無成，無法順利回歸社會，聽了窩心。
新竹平安站指出，端午本是歡慶的節日，受疫情影響，雖無法邀請寒士團聚同樂，人安基金會仍在防疫規範下，滾動式調整活動舉辦方式，除了發送應景的粽子提前陪伴過節外，並發後側背包、內衣褲及清潔用品等抗暑防疫健康包，助其遠離疾病。
站方特別感謝涼亭、寶豐香皂股份有限公司、聯合利華股份有限公司、善心人士贊助應節禮品。人安基金會新竹平安站平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介、三節關懷等服務，坦言這3年受疫情影響，善款較同期減少200萬元，希望外界支持寒士常年服務定期定額小額捐款，愛心專線03-5278767。
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