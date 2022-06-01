快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

獲台灣清冠一號臨時藥證 鄭文燦參訪製藥廠

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今下午前往位在中壢區的勝昌製藥廠股份有限公司參觀。圖／桃園市政府經發局提供。
桃園市長鄭文燦今下午前往位在中壢區的勝昌製藥廠股份有限公司參觀。圖／桃園市政府經發局提供。

桃園市長鄭文燦今下午前往位在中壢區的勝昌製藥廠股份有限公司參觀，該公司自1946年創立以來，從座落台北的傳統生藥磨粉工廠，到中和的現代中藥濃縮製劑廠，為台灣濃縮中藥(科學中藥)發展先驅。

桃園市政府經發局指出，1986年經衛生署查核評鑑成為全國第一家通過中藥GMP軟體評鑑藥廠，更於2000年斥資30億至中壢成立綜合中草藥產學研教學園區，是台灣最大的中草藥製劑廠之一。

勝昌製藥在疫情期間多次與政府合作防疫，包含捐贈桃園市政府萬顆蜂膠晶柔皂，提供各公私立高國中小學、市立幼兒園學生共同落實勤洗手防疫措施，及捐贈部立桃園醫院500份中藥防疫茶、1000罐台灣清冠一號，與市府一齊對抗疫情。

經發局表示，同時，勝昌製藥也是國內少數取得台灣清冠一號臨時藥證生產製造的中藥廠，也通過衛福部審查，獲得外銷專用許可證及國內緊急使用授權。

國內疫情爆發至今，台灣清冠一號需求大幅提升，勝昌製藥將防疫相關藥材採購量提高至最大產能，並將全產線已調整成優先製造國內中藥製劑，以最大產能盡力紓解國內疫情藥品荒，估計第三季前臺灣清冠一號製程用藥皆不受影響。

此外，每週滾動式調整防疫相關急需用藥的出貨管理與產能安排，積極提供公費中醫診所台灣清冠一號之用藥，杜絕廠商壟斷及哄抬價格行為，盡力用台灣中醫藥專業，守護國人健康。

中藥 清冠一號 部立桃園醫院

延伸閱讀

桃園環保局企業工會提三大訴求 指鄭文燦苛待清潔隊員

視察兒童施打疫苗 鄭文燦：兒童大型接種站預約額滿

視察幼兒打BNT與家長聊天 鄭文燦：5日前完成幼兒接種

視訊診療預約已讀不回 桃園衛生局：量能足 找第2家

相關新聞

民代關注65億新竹大車站 林智堅：一定會帶動商圈發展

新竹大車站綜合規畫報告已送交通部審議，10月將進行先導工程，包含拆除老舊房舍、興建臨時站等。市議員林彥甫、徐信芳今天質詢...

桃園環保局企業工會提三大訴求 指鄭文燦苛待清潔隊員

桃園市環保局企業工會今前往市府陳情，要求承諾去年1月新進清潔隊員應給予年終考績、全面返還遭扣除的清潔獎金、國定假日加一補...

影／三義鄉公所引進黑水虻日吃400公斤廚餘 糞便是寶可當肥料

苗栗縣三義鄉公所引進黑水虻去化廚餘一年多，平均一天吃掉廚餘400公斤，約等於全鄉廚餘的四成，黑水虻蟲糞更是寶，鄉民排隊爭...

5月下旬豪雨災害 苗栗農損2200多萬元

5月下旬豪雨，造成苗栗縣紅棗、西瓜及香瓜災害，損失2200多萬元，其中，紅棗災害率達到40%，金額1976萬多元，已是連...

確診中藥清冠一號勝昌製藥生產 鄭文燦：數量會足夠

全台疫情延燒，許多確診者視訊診療後由醫師開處方藥清冠一號，讓輕症確診者能使用，桃園市長鄭文燦今下午前往勝昌製藥廠股份有限...

竹北人口增！議員席次＋1 新竹縣議員升至37席

新竹縣竹北市人口數增加，已突破20萬5千人，牽動議員席次分配。新竹縣政府民政處今天公布新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。