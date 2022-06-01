獲台灣清冠一號臨時藥證 鄭文燦參訪製藥廠

桃園市長鄭文燦今下午前往位在中壢區的勝昌製藥廠股份有限公司參觀，該公司自1946年創立以來，從座落台北的傳統生藥磨粉工廠，到中和的現代中藥濃縮製劑廠，為台灣濃縮中藥(科學中藥)發展先驅。

桃園市政府經發局指出，1986年經衛生署查核評鑑成為全國第一家通過中藥GMP軟體評鑑藥廠，更於2000年斥資30億至中壢成立綜合中草藥產學研教學園區，是台灣最大的中草藥製劑廠之一。

勝昌製藥在疫情期間多次與政府合作防疫，包含捐贈桃園市政府萬顆蜂膠晶柔皂，提供各公私立高國中小學、市立幼兒園學生共同落實勤洗手防疫措施，及捐贈部立桃園醫院500份中藥防疫茶、1000罐台灣清冠一號，與市府一齊對抗疫情。

經發局表示，同時，勝昌製藥也是國內少數取得台灣清冠一號臨時藥證生產製造的中藥廠，也通過衛福部審查，獲得外銷專用許可證及國內緊急使用授權。

國內疫情爆發至今，台灣清冠一號需求大幅提升，勝昌製藥將防疫相關藥材採購量提高至最大產能，並將全產線已調整成優先製造國內中藥製劑，以最大產能盡力紓解國內疫情藥品荒，估計第三季前臺灣清冠一號製程用藥皆不受影響。

此外，每週滾動式調整防疫相關急需用藥的出貨管理與產能安排，積極提供公費中醫診所台灣清冠一號之用藥，杜絕廠商壟斷及哄抬價格行為，盡力用台灣中醫藥專業，守護國人健康。