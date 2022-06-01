民代關注65億新竹大車站 林智堅：一定會帶動商圈發展

新竹大車站綜合規畫報告已送交通部審議，10月將進行先導工程，包含拆除老舊房舍、興建臨時站等。市議員林彥甫、徐信芳今天質詢都關注大車站計畫，林要求辦公聽會、納入公民意見，徐則希望注重後站歷史建物處理，讓車站周邊能夠重燃生機。

市長林智堅說，大車站計畫獲前瞻核定65億元，由市府委由專業團隊進行規畫，「大建設一定會帶動地方發展」，舉例如市府改造隆恩圳，就成功活化周邊房舍成為新興商圈。至於報告書是否公開，尊重業務單位，會在適當時機讓市民有參與的機會。

林彥甫質詢追問市府，表示大車站是影響新竹百年的大計畫，但市府迄今從未辦理過任何一場說明會或公聽會，連他行文給市府要索取綜合規畫報告書，也碰軟釘子，被市府回覆要等交通部核定後才能提供，他認為是把議會當橡皮圖章，只能支持通過。

林彥甫認為，公民參與已是趨勢，這麼重要的大型建設，不該是看新聞才知道，要求市府應盡速在各區各辦1場公聽會，並辦公民參與工作坊，聽取市民聲音，且大車站也與舊城商圈發展、停車等問題息息相關，希望市府加速推動大車站公民參與機制。

後站出身的徐信芳也關注大車站計畫進度，特別要求市府重視處理後站竹蓮里的清代建物與周邊道路應納入整體規畫，再來身為竹市門面的站前商圈沒落，尤其近年又受疫情衝擊，許多店面招租空蕩蕩，「宛如遲暮老人」，也盼市府努力挽救商圈危機。

林智堅說回應，大車站前導工程將在年底啟動，會先將火車站周邊的老舊建築拆除，以利後續施工，林強調此案感謝交通部支持，並掛保證「站前商圈未來一定會因此活絡起來」，大建設帶來地區繁榮無庸置疑，隆恩圳周邊就是最好的例子。

林智堅也責成將請交通處盡早辦理相關會議，邀請民眾參與了解新竹大車站計畫，也會尊重業務單位，資訊可以公開時一定會公開。

市府都發處長許志瑞也說明，後站有規畫將新闢16公尺寬的道路，針對老舊建物活化，市府也有都更輔導團等資源可以運用，若後站竹蓮社區有更新重建需求，能夠進一步協助。