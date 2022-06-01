快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北人口增！議員席次＋1 新竹縣議員升至37席

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣第20屆議員席次將由36席增加1席至37席。記者王淑君／攝影
新竹縣第20屆議員席次將由36席增加1席至37席。記者王淑君／攝影

新竹縣竹北市人口數增加，已突破20萬5千人，牽動議員席次分配。新竹縣政府民政處今天公布新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配數額席次，其中竹北市選區人口數上升，縣議員席次從11席增為12席，新竹縣議員總名額將從36席提升至37席。

縣府民政處表示，今年五合一選舉為將於11月26日舉辦，推算以111年5月底人口數為計算基準，扣除山地與平地原住民數，新竹縣區域人口數為55萬3915人，以平均1萬6292人口數分配1席議員席次，再由各選舉區人口數除以1萬6292人推算各選舉區議員席次，選舉區不足平均者則無條件配置1議員席次，依據立法機關組織準則第六條規定，新竹縣第20屆議員席次由36席增加1席至37席，增加的席次將分配予竹北選區。

縣府民政處統計，截至5月31日竹北區人口總數為20萬5364人，關西鎮人口總數2萬6772人，以每16282人選1席縣議員，竹北市是12.6席，關西為1.64席；原本外界推測依5月底人口餘數計算，若竹北大於關西，竹北將增1席、關西遞減1席；若關西人口餘數大於竹北，則是關西維持2席、竹北減1席。如今因竹北市人口數增長緣故，確定竹北將加1席，關西同樣維持2席，沒有遞減。

新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配數額，依據公職人員選舉罷免法第38條規定，2022年5月底人口數計算，第一選舉區竹北12席、第二選舉區湖口5席、第三選舉區新豐3席、第四選舉區關西2席、第五選舉區新埔2席、第六選舉區橫山、尖石1席、第七選舉區芎林1席、第八選舉區竹東、五峰6席、第九選舉區寶山1席、第十選舉區北埔、峨眉1席、第十一選舉區（平地原住民）1席、第十二選舉區（山原尖石區）1席、第十三選舉區（山原五峰區）1席，共計37席。

縣府民政處強調，縣議員選舉區員額公告，按公職人員選舉罷免法第38條第1項規定將由中央選舉委員會於8月18日發布選舉公告。

新竹縣政府民政處今天公布新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配數額席次，其中竹北市選舉區人口數已達20萬5千多人，竹北選區席次從11席增為12席。圖／縣府提供
新竹縣政府民政處今天公布新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配數額席次，其中竹北市選舉區人口數已達20萬5千多人，竹北選區席次從11席增為12席。圖／縣府提供

新竹 北市

延伸閱讀

萬人力薦！音樂劇「苦魯人生」臺南、竹北場好評開賣

新竹縣+2527 端午連假期間增設多場疫苗接種

華南金控盃少棒／竹縣遭控染疫還出賽 縣棒委會不排除提告

嘉義縣人口跌破50萬牽動議員席次 第1、4選區各增減1席

相關新聞

民代關注65億新竹大車站 林智堅：一定會帶動商圈發展

新竹大車站綜合規畫報告已送交通部審議，10月將進行先導工程，包含拆除老舊房舍、興建臨時站等。市議員林彥甫、徐信芳今天質詢...

桃園環保局企業工會提三大訴求 指鄭文燦苛待清潔隊員

桃園市環保局企業工會今前往市府陳情，要求承諾去年1月新進清潔隊員應給予年終考績、全面返還遭扣除的清潔獎金、國定假日加一補...

影／三義鄉公所引進黑水虻日吃400公斤廚餘 糞便是寶可當肥料

苗栗縣三義鄉公所引進黑水虻去化廚餘一年多，平均一天吃掉廚餘400公斤，約等於全鄉廚餘的四成，黑水虻蟲糞更是寶，鄉民排隊爭...

5月下旬豪雨災害 苗栗農損2200多萬元

5月下旬豪雨，造成苗栗縣紅棗、西瓜及香瓜災害，損失2200多萬元，其中，紅棗災害率達到40%，金額1976萬多元，已是連...

確診中藥清冠一號勝昌製藥生產 鄭文燦：數量會足夠

全台疫情延燒，許多確診者視訊診療後由醫師開處方藥清冠一號，讓輕症確診者能使用，桃園市長鄭文燦今下午前往勝昌製藥廠股份有限...

竹北人口增！議員席次＋1 新竹縣議員升至37席

新竹縣竹北市人口數增加，已突破20萬5千人，牽動議員席次分配。新竹縣政府民政處今天公布新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。