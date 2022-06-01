竹北人口增！議員席次＋1 新竹縣議員升至37席

新竹縣竹北市人口數增加，已突破20萬5千人，牽動議員席次分配。新竹縣政府民政處今天公布新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配數額席次，其中竹北市選區人口數上升，縣議員席次從11席增為12席，新竹縣議員總名額將從36席提升至37席。

縣府民政處表示，今年五合一選舉為將於11月26日舉辦，推算以111年5月底人口數為計算基準，扣除山地與平地原住民數，新竹縣區域人口數為55萬3915人，以平均1萬6292人口數分配1席議員席次，再由各選舉區人口數除以1萬6292人推算各選舉區議員席次，選舉區不足平均者則無條件配置1議員席次，依據立法機關組織準則第六條規定，新竹縣第20屆議員席次由36席增加1席至37席，增加的席次將分配予竹北選區。

縣府民政處統計，截至5月31日竹北區人口總數為20萬5364人，關西鎮人口總數2萬6772人，以每16282人選1席縣議員，竹北市是12.6席，關西為1.64席；原本外界推測依5月底人口餘數計算，若竹北大於關西，竹北將增1席、關西遞減1席；若關西人口餘數大於竹北，則是關西維持2席、竹北減1席。如今因竹北市人口數增長緣故，確定竹北將加1席，關西同樣維持2席，沒有遞減。

新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配數額，依據公職人員選舉罷免法第38條規定，2022年5月底人口數計算，第一選舉區竹北12席、第二選舉區湖口5席、第三選舉區新豐3席、第四選舉區關西2席、第五選舉區新埔2席、第六選舉區橫山、尖石1席、第七選舉區芎林1席、第八選舉區竹東、五峰6席、第九選舉區寶山1席、第十選舉區北埔、峨眉1席、第十一選舉區（平地原住民）1席、第十二選舉區（山原尖石區）1席、第十三選舉區（山原五峰區）1席，共計37席。