桃園環保局企業工會提三大訴求 指鄭文燦苛待清潔隊員

桃園市環保局企業工會今前往市府陳情，要求承諾去年1月新進清潔隊員應給予年終考績、全面返還遭扣除的清潔獎金、國定假日加一補一等三項訴求。對於環保局回應「這不是新議題」工會深感不滿，發出聲明指訴求真的不難，驗證鄭文燦苛待清潔隊員。

工會指出，今天上午集結桃園市12區清潔隊員共計50多名隊員，一起在桃園市政府樓下表達訴求，而這三個訴求不僅是依法有據（性平假別不扣薪）、要求桃園市政府兌現承諾（國定假日加一補一），或者待遇比照其它5都（1月新進隊員給予年終考績）。

工會表示，要求真的不高，就是希望鄭文燦能夠還給桃園市清潔隊員一個合理的工作環境以及勞動條件，不要讓桃園市清潔隊員淪為下等清潔隊員，不要欺騙清潔隊員，更不要悖行法令打壓清潔隊員權益。

如此簡單的訴求，沒想到今天桃園市政府的回應讓現場清潔隊員相當失望及憤怒，今天桃園市政府的代表環保局副局長陳增祥，表示現場這些已經不是新的議題。

工會說，「對！這些都不是新的議題，但副局長卻仍以再協商、再溝通、再處理這種官僚態度來回應基層清潔隊員，無視現場心聲，也間接宣示市府將會繼續違法扣基層清潔隊員薪資，而鄭文燦的承諾，更可以說沒有任何價值可言，對此相當遺憾及憤怒！」

不禁想問，桃市府對待自身員工苛刻、在性平上違法也不思改進，甚至在承諾上竟然拖延跳票！真的很難想像，如果現在鄭文燦就是這樣對待自身員工，而這些員工大多還是桃園市民，他如果是這樣的態度跟方式，那未來卸任後去台北、去中央，將會如何對待全台灣勞工以及人民？

工會呼籲，這些訴求真的並不困難，桃園市政府要不要做，就是一紙公文處理罷了，如果這些訴求無法在鄭文燦任內處理，那就是驗證了他苛待清潔隊員這一個指控，那無論鄭文燦卸任後會去哪，工會一定會將這筆帳算在他身上。

環保局回應，依據工作規則第46條規定:「隊員在本大隊服務至年終滿『一年』者，應予以年終考核；服務未滿一年而已達6個月者，應予以另予考核」。故不論是年終考核或是另予考核，皆會依考核表現給予「考績獎金」，機關依法行政並無違反規定。

依據勞工請假規則，一年得請14天事假，且事假期間雇主可不給工資。目前依據大隊的工作規則，給予一年5天的有薪事假，優於勞基法規定。有關清潔獎金發放是依照「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」發放。

環保局指出，依據勞基法規定，勞工於國定假日加班者，除原有工資照領外，另加發一日薪資的加班費，此為法所明定。