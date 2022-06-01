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5月下旬豪雨災害 苗栗農損2200多萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
5月下旬豪雨，造成苗栗縣農損2200多萬元，其中，西瓜水傷，又曬太陽爆裂，災害率達到30%。圖／苗栗縣政府提供
5月下旬豪雨，造成苗栗縣農損2200多萬元，其中，西瓜水傷，又曬太陽爆裂，災害率達到30%。圖／苗栗縣政府提供

5月下旬豪雨，造成苗栗縣紅棗、西瓜及香瓜災害，損失2200多萬元，其中，紅棗災害率達到40%，金額1976萬多元，已是連3年達到農業天然災害現金救助標準，雪上加霜又發現輪斑病來襲，公館鄉農會發出警報。

苗栗地區5月鋒面帶來豪雨，造成西瓜、香瓜水傷，雨後曬太陽爆裂，災害率都達到30%，其中，西瓜受損20.67公頃，損失320萬4000元，香瓜受損面積1.79公頃，損失28萬8000元，此外，紅棗授粉、著果不良，受損36.12公頃，損失1946萬9000元。

農委會公告苗栗縣紅棗、西瓜及香瓜災害，都達到現金救助標準，即日至6月10日在鄉鎮市公所受理申請，救助標準每公頃西瓜6萬2000元，香瓜及紅棗8萬元。

紅棗已是連續第三年達到天然災害救助標準，農民叫苦不已，公館鄉農會總幹事古雪雲說，5月豪雨正值紅棗開花、授粉時期，造成落花授粉不良，前期著果小果黃化落果，損失相當嚴重，勘災還發現雨後許多棗樹葉片出現輪狀斑紋，葉片乾枯且蔓延迅速。

古雪雲指出，紅棗輪斑病來勢洶洶，農會5月30日洽請農委會苗栗區農業改良場田間診斷，紅棗葉片乾枯具明顯病徵，目前正在進行病原菌分離與鑑定，輪斑病主要是危害葉片，目前較不會危害果實，但影響光合作用，間接影響果實發育，農民應盡速採取防治措施。

5月下旬豪雨，重創苗栗縣公舘鄉紅棗，造成授粉、著果不良，果樹零星結果，災害率達到40%。圖／公館鄉農會提供
5月下旬豪雨，重創苗栗縣公舘鄉紅棗，造成授粉、著果不良，果樹零星結果，災害率達到40%。圖／公館鄉農會提供

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