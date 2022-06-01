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竹市+2008 兒童疫苗大型施打站開放限額線上預約

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市今新增2008名確診個案，市府指出，今年以來共累積3萬5771名確診個案，目前累積居家照護者為9615人、居家隔離者為3438人。圖／市府提供
新竹市今新增2008名確診個案，市府指出，今年以來共累積3萬5771名確診個案，目前累積居家照護者為9615人、居家隔離者為3438人。圖／市府提供

新竹市今新增2008名確診個案，市府指出，今年以來共累積3萬5771名確診個案，目前累積居家照護者為9615人、居家隔離者為3438人。

市府表示，竹市5至11歲兒童輝瑞疫苗大型施打站施打服務已開放限額線上預約（https://vax.hccg.gov.tw/ ），設站時間自下周一（6月6日）起周一至周五上午8點至11點，下午2點至5點，地點由中正市場改為體育館施打站（新竹市公園路295號），請有需要的家長可提前預約。

除施打站，家長亦可選擇配合校園集中接種期程，市府將提早於6月10日前完成全市國小巡迴接種服務，或於竹市「5至17歲兒童和青少年BNT」、「6至11歲莫德納」接種疫苗的指定診所預約施打（https://reurl.cc/yrDrbD），如有疑問，可參考防疫資訊網（https://reurl.cc/yrOna6）或03-5320900專人諮詢。

衛生局提醒，符合各劑次疫苗施打資格民眾可至各指定診所預約接種（https://reurl.cc/M03qD3 ），若為設籍竹市65歲以上長者，自今日起將贈送500元禮券與2劑快篩試劑，請踴躍前往施打。

另外，今起至30日中央將免費提供0至6歲幼兒5劑家用快篩試劑，領取對象為2016年1月1日（含）以後出生幼童，請家長憑健保卡至竹市82家實名制健保特約藥局領取（https://reurl.cc/Kb9zln），依身分證字號尾數單雙號分流，單號周一、三、五，雙號周二、四、六，周日皆可領取。

校園方面，為讓國小學童可以在有症狀時自行篩檢，市府也針對國小學童加碼發放每人2劑鼻腔式快篩試劑，家長屆時請依學校通知時間到校領取。至於幼兒園學童，市府已進行唾液快篩採買作業，未來將提供幼兒園孩童每人1劑唾液快篩，讓孩童於有症狀或復課時使用。

快篩試劑 疫苗 健保卡

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