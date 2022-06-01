台中告別「大樹白屋」地景 鉅日小石音樂會6/11登場

台中市精誠路底麻園頭溪畔有座大樹小白屋造型的網美「療癒系地景」即將結束，主辦單位連辦二場「鉅日小石音樂會」為土地留下祝福與回憶，首場5月28日登場吸引民眾熱情參與，第二場6月11日下午4時30分登場，開放民眾免費入場，一起在夏日輕鬆聆賞音樂。

這座美麗地景是鉅日建設建築地景，邀請夏霖設計主持設計師張創霖操刀，小白屋造型的地景藝術結合大樹相當吸睛，成為網美打卡景點，也為寧靜街廓增添不少活潑氛圍。

鉅日新案將於6月底動工，升級為永久建築，因此特別規畫二場「小石音樂會」。

首場五月底登場，當時連日天雨，主辦單位還在猶豫是否延期，結果當天好天氣，讓被悶了許多天的民眾趁機出門散心、聽音樂，對現場開放地景公園，還舉辦溫馨音樂會，印象深刻。