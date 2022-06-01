快訊

上海疫情解封：經濟重挫能起死回生嗎？

中央推動專責病房照顧輔佐人員 照護6床每班8小時5千元

兒童病歿再增2例 1個月大男嬰、5個月大女嬰在家死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中告別「大樹白屋」地景 鉅日小石音樂會6/11登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市麻園頭溪畔5月28日舉辦首場「鉅日小石音樂會」，吸引民眾熱情參與。圖／業者提供
台中市麻園頭溪畔5月28日舉辦首場「鉅日小石音樂會」，吸引民眾熱情參與。圖／業者提供

台中市精誠路底麻園頭溪畔有座大樹小白屋造型的網美「療癒系地景」即將結束，主辦單位連辦二場「鉅日小石音樂會」為土地留下祝福與回憶，首場5月28日登場吸引民眾熱情參與，第二場6月11日下午4時30分登場，開放民眾免費入場，一起在夏日輕鬆聆賞音樂。

這座美麗地景是鉅日建設建築地景，邀請夏霖設計主持設計師張創霖操刀，小白屋造型的地景藝術結合大樹相當吸睛，成為網美打卡景點，也為寧靜街廓增添不少活潑氛圍。

鉅日新案將於6月底動工，升級為永久建築，因此特別規畫二場「小石音樂會」。

首場五月底登場，當時連日天雨，主辦單位還在猶豫是否延期，結果當天好天氣，讓被悶了許多天的民眾趁機出門散心、聽音樂，對現場開放地景公園，還舉辦溫馨音樂會，印象深刻。

業者指出，第二場6月11日登場，將由善男子樂園、安可彼得樂團以及似顏繪畫家黃雲智擔綱演出。地景藝術拆除後，基地將轉成宜居建築，周圍生活機能完善、生活節奏悠緩，適合小家庭換屋，也適合人生下半場。音樂活動為基地帶來美好的祝福，相信未來住戶一定能感受到滿滿幸福正能量。

台中市麻園頭溪畔5月28日舉辦首場「鉅日小石音樂會」，吸引民眾熱情參與。圖／業者提供
台中市麻園頭溪畔5月28日舉辦首場「鉅日小石音樂會」，吸引民眾熱情參與。圖／業者提供

音樂會 建築

延伸閱讀

6月身障音樂會 生命鬥士共享佳音

端午欣賞鹿港日夜之美 慶端陽3大亮點切莫錯過

週末約會首選！「20202竹子湖繡球花季」登場 上山拍仙境美照、賞音樂會

世紀災難「鐵達尼號」沉船第110周年 電影音樂會今年開演

相關新聞

竹科人爭空橋！竹市慈雲路旁建案高掛上百條紅布條

新竹市光埔重畫區居民爭取空橋話題持續延燒，雖然市府已經允諾將朝興建空橋邁進，但居民仍擔心政策跳票，慈雲路旁多個社區今天掛...

台中告別「大樹白屋」地景 鉅日小石音樂會6/11登場

台中市精誠路底麻園頭溪畔有座大樹小白屋造型的網美「療癒系地景」即將結束，主辦單位連辦二場「鉅日小石音樂會」為土地留下祝福...

桃園環保局企業工會赴市府陳抗 環保局：遺憾痛心

桃園市環保局企業工會今以「拒當下等清潔隊員」為口號，在桃園市政府大門口陳情抗議，要求承諾去年1月新進清潔隊員應給予年終考...

視訊診療預約已讀不回 桃園衛生局：量能足 找第2家

桃園市衛生局表示，5月26日中央宣布快篩陽性經醫師診斷視為確診，因應視訊診療量增加，民眾如果碰上診所視訊沒回應可能是忙不...

流標7次 通霄鎮公所東側道路邊坡災害復建工程終於發包

梅雨季大雨沖刷，每次都出現大量泥流淹沒路面，阻斷交通，苗栗縣苗128線道路位於通霄鎮公所東側的虎頭山邊坡災害復建工程，經...

端午連假桃園垃圾清運不打烊 解隔後垃圾交垃圾車收運

重大節日端午節3天連假即將到來，考量市民垃圾排出需求，環保局各區清潔隊仍維持周收5日垃圾收運，端午連假期間，市民朋友可依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。