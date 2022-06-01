竹科人爭空橋！竹市慈雲路旁建案高掛上百條紅布條

新竹市光埔重畫區居民爭取空橋話題持續延燒，雖然市府已經允諾將朝興建空橋邁進，但居民仍擔心政策跳票，慈雲路旁多個社區今天掛出上百條紅布條，寫有「空橋兌現、安全實現」等訴求。若8月未見預算編列，將有激烈反彈。

光埔重劃區位於「竹科第一排」，當初都市計畫設計在建物之間有空橋連通，當地住戶不滿市府遲遲未興建公共連通的空橋，且還在4月提出地下連通道方案，發起組成「光埔重畫區空橋促進會」，加上多名民代監督之下，地下連通道方案日前已喊卡。

不過，光埔重畫區空橋促進會持續爭取興建空橋的腳步未停，最近自發募資25.2萬元，醞釀在建案大樓做大型廣告看板，周邊住戶也自行團購購買紅色小布條，今天6月開始高掛在住家前、建案旁空間甚至是「斷橋」處，貼出「光埔空橋心連結，孩童安全好上學」、「交通順暢不打結、只缺市長來成全」等標語。

當地包括晴空匯、文心匯、權峰、富春居等多個建案都響應，不少住戶陽台都掛出紅色標語布條，相當壯觀搶眼。光埔重畫區空橋促進會成員表示，住戶自發掛設的小布條共105條，因竹科人平時忙於工作，目前是以軟性且理性訴求為主，希望市府重視。

光埔重畫區空橋促進會並主張，地方持續爭取今年8月市府編列全區興建空橋的評估規畫費，以及埔頂三路空橋工程費的預算，希望埔頂三路空橋能在明年完工，且需包含兩側無障礙設施；明年上半年完成全區空橋規畫，並編列預算優先完成可銜接部分。

有響應行動的住戶表示，希望市府優先興建慈雲路與埔頂三路的工字型空橋，優先解決地方期盼許久的通學通勤問題，接著再完成都市計畫串連其他空橋，由於上回市府也是在選舉年允諾推動卻無下文，這次將緊追預算編列與經費來源，盡早實現空橋。