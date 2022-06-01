視訊診療預約已讀不回 桃園衛生局：量能足 找第2家

桃園市衛生局表示，5月26日中央宣布快篩陽性經醫師診斷視為確診，因應視訊診療量增加，民眾如果碰上診所視訊沒回應可能是忙不過來，基層醫療量能充足，建議找第2家。

市議員余信憲昨天議會總質詢指出，近期收到民眾陳情診所視訊看診量太大，導致預約視訊看診後，等待多日都沒有回覆，讓人質疑桃園市基層診所的準備、資源是否充分。

衛生局長王文彥表示，快篩可經醫師判定為確診、視訊看診制度上線前已舉辦過幾次講習，市府目前與200多家基層診所配合良好，也有70幾家診所申請抗病毒藥物，由診所醫師判斷快篩為確診的數量也在增加，有一些診所因人力不足，視訊看診的速度較慢，建議民眾可以選擇第2間診所。

鄭文燦市長也說，快篩經過醫師判斷視為確診的機制，桃園有28家醫院及255家診所參與，目前約8成居家照護者使用視訊診療，從之前3成提高到8成，代表有需要的民眾都可以找到診所或醫院看診；少部分診所因人力不足而有遺漏的個案，可以由衛生局協助盡速轉介到另一間診所。

鄭文燦感謝各醫院及診所，在平常業務之外也提供視訊診療，市府會給予診所足夠的資源，包括健保支持、藥物配送等，目前口服抗病毒藥物Paxlovid已使用1萬多劑，只要醫生專業判斷需要就會投藥，速度已到達確診就投藥的階段。